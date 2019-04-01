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投資客撤離潮...聰明接盤　專家：購屋注意兩點

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台南,台南街景,台南市,台南大樓,南部（圖／Mersh CC3.0）

▲此為示意圖（圖／Mersh CC3.0）

記者黃靖惠／綜合報導

房市反轉、價格下修，投資客急著套現、以低價拋售房屋，購屋族心癢癢糾結是否該趁勢進場接盤，卻怕在這時候會接到「正在下墜的刀子」，但雙北老屋改建協會理事長胡偉良認為，這時購屋族不是不能接盤，而是在接盤前得考慮「性價比」、「附屬價值」兩點，趁房價下修多把看房、買房的機會。

戴德梁行顧問總經理顏炳立今天（1日）在市場專欄內表示，建議賣方應認虧殺出，很多房子已賣不到當初買價格，大部分成交，仍是讓利，降價求售。再根據ETtoday民調雲調查結果交叉比對，23.9％網友認為目前為「買」房時機，29.7％認為目前為「賣」房時機，顯示目前房市交易為買方市場。

從上述兩點可推知，目前為買方市場，讓利仍然是成交關鍵，但只有2成買方有入場意願，推估卻步原因多半是看到房市不振，期盼房價會有所鬆動，大家都處於一種觀望的態度，想買又不敢買，就怕接到市場「正在下墜的刀子」。

雙北老屋改建發展協會理事長胡偉良在論壇上建議，2019年想買房民眾要注意，此波房市下修，現在正是炒房客拋售房產套現走人的時候，假使高價接盤無疑變成了大家口中的「接盤俠」，實在不是什麼明智之舉，但是也不是說這個時候完全不能接盤，只是接盤前還得考慮「性價比」、「附屬價值」兩點，不要盲目接盤。

什麼是性價比？其實就是俗稱的CP值，也就是一個產品根據它的價格能提供性能的能力，換句話說就是性能和價格的比例。

他認為，買房別一味只看價格，而忽略房子本身的性能，大部分炒房客手中房子可能是性價比不高的房子，或許他們自己知道這一點，急拋售也會稍微降低一些價格，所以大家在買房的時候一定要注意性價比，不要貪便宜購買那些自己都不太滿意的房子，要以住的舒服為考量。

其次就是附屬價值。他表示，很多時候房子價值大部分都取決於地段，也都會考慮到周圍的設施問題，交通是否便捷、教育醫療是否都具備，這樣將來生活才會更加便利，所以大家買房不僅僅只在乎房子樓層戶型，更要考慮到房子的附屬價值。

他表示，就算是接盤也要弄清楚，這個地段將來的發展規劃，而不是只看價格，其他啥也不管了，這錢花的可就不值得了。對於剛需來說，房子始終還是要買的，接盤也並不是不可以，只是不管是什麼情況，我們都需要擦亮自己的眼睛，理性合理的考慮房子的性價比和附屬價值，不要盲目接盤就行。

關鍵字：房市房價下墜刀子接盤俠胡偉良

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