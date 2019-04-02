葉惠美寵媳 1.7億店面供昆凌開咖啡廳

▲昆凌在西門町所開的咖啡店，已經歇業。（圖／男子的日常生活）

記者詹宜軒∕台北報導

天王嫂昆凌咖啡廳Machi Doggie Fashion & Coffee於上月27日正式歇業，粉絲專頁公佈歇業原因為租約到期、加上營運調整，但據查，該店面為昆凌婆婆葉惠美所有，葉惠美於2013年7月，以築鄉開發名義，以總價1.7億餘元買進。商仲業者估計，若以該區段店面租金單價約3200~3700元來看，葉惠美該店面若找「外人」承租，租金報酬率約2.5%。

明星開店說掰掰，這次並非貪婪房東惹的禍。已在上月27日結束營業的Machi Doggie Fashion & Coffee，是天王嫂昆凌，以愛犬為名所開設的咖啡廳，地點選在人潮聚集的西門町商圈。根據地籍謄本，該店面為2處合併，總面積約116.34坪，持有人則為築鄉開發。而築鄉開發公司代表人葉惠美，於2013年7月透過買賣取得店面，對照實價登錄，當時購買金額約1億7645萬元。

▲網友捕獲野生昆凌。（圖／翻攝自《Machi Doggie Fashion & Coffee》臉書）

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰透露，店面所在地，距離熱鬧的捷運西門站6號出口，仍有一段距離，該咖啡廳靠明星光環集客，一旦熱度退去，經營勢必較為艱困，「該地段租金每月每坪約3200~3700元左右，未來若店面出租，估計租金報酬率約有2.5%，不算太差。」