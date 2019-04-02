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新崛江商圈熄燈潮未止　佐丹奴23年老店掛布條招租

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▲▼高雄新崛江商圈。（圖／交通部觀光局／資料照）

▲高雄新崛江商圈。（圖／交通部觀光局／資料照）

記者張瑞傑、黃靖惠／綜合報導

高雄新崛江商圈因店租及人潮不成比例，近期不少店家接連撤點，繼藝人納豆投資的「良辰吉時」新崛江分店歇業後，近期開業23年的「佐丹奴」五福店也掛起招租布條，外界將矛頭指向高租金，但是當地房仲解釋，佐丹奴透天店面的房東並沒有要漲店租，而是佐丹奴企業租約到期、基於商業布局考量確定搬遷後，房東才漲價。

高雄新堀江商圈平價服飾「佐丹奴」五福店開業長達23年，如今卻驚傳歇業，外界又將矛頭指向高房租惹禍，雖然業者表示是因考量營運策略、以及商圈轉移，但是據悉該店月租金35～40萬元，疑似因地主想漲價到42萬，最終業者考量租金壓力決定收店。

知名平價服飾「佐丹奴」位於高雄新堀江商圈的「五福店」，根據資料顯示土地75坪，建坪129坪，租金48萬元，租金行情高於當地35至40萬行情。根據富住通商用不動產經理表示，佐丹奴透天店面的房東並沒有要漲店租，而是佐丹奴企業租約到期、基於商業布局考量確定搬遷後，房東才漲價。

再者，同樣屬於堀江商圈、位於五福二路上，與「佐丹奴五福店」相距不到200米的「華為手機」店面，約3至4店面寬、建坪達200坪，租金來到每坪55萬元；無獨有偶，同區段的「愛迪達」店面建坪更達300坪以上，租金單價每坪84萬元。「每一間店面的地理條件不同，而單體店面坪數越大（百坪以上）、條件越好、更能創造高的租金標的。」

至於新堀江商圈是否不景氣，該店經理直言，目前的確有商圈移轉的狀況產生，消費人口逐漸移轉往北高雄的瑞豐夜市、未來大順路也有義聯集團的「義享天地」，「整體新堀江商圈屬於體質調整階段，但消費人口還是很多，不到不景氣的狀況。」

▼新崛江商圈內的佐丹奴五福店近期掛起招租廣告。（圖／翻攝自Googlemap）

▲▼新崛江商圈內的佐丹奴五福店近期掛起招租廣告。（圖／翻攝自Googlemap）

關鍵字：佐丹奴五福店新崛江商圈高雄納豆

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