地震損傷建物要注意　自行健檢四步驟

▲今天發生規模5.6地震。（圖／翻攝中央氣象局）



記者黃靖惠／綜合報導

今天（3日）一早地牛翻身，發生芮氏規模5.6地震，震央在台東縣延平鄉，幾乎各地都感受到地震威力，民眾也千萬別輕忽地震對建物造成損傷，只要掌握以下四個步驟，就能自行替建物簡易健檢。

第一、建築年份很重要

雙北老屋改建協會理事長胡偉良表示，民眾要注意住在1974～1999年間興建大樓內，因為當時的時空背景下，無論是耐震力、抗震施工細節規定不夠詳盡，因此一旦遇到地震等外力衝擊，樑柱斷裂機會增高，因此屋齡在19年以上要的建築要格外小心檢查。

第二、觀察整棟大樓外觀

據台北市土木技師公會的出版的《震後住家房屋自我檢查手冊》指出，震後首先檢查整棟大樓是否有異常傾斜、沉陷現象，或是門窗是否有被擠壓變形，牆壁有無龜裂、樑柱樓板是否有裂損。

第二、柱子是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。

民眾要特別注意一樓地方，假使一樓是開放空間或挑高大樓，建築結構又被改為超商、餐廳、買場，更該特別檢查。

第三、檢查各樓層樑柱剪力牆樓板

柱：查看樑柱接合處、柱子的頂端或底部、門窗邊的開口部位，是否有近似45度或是交叉的斜向裂縫，甚至是混凝土剝落、鋼筋外露。

樑：樑靠近柱子地方或是牆的地方，否有近似45度或是交叉的斜向裂縫，甚至是混凝土剝落、鋼筋外露。

剪力牆：一般大樓不一定會有設計剪力牆，民眾也不容易分辨何謂剪力牆，但是若厚度超過20公分的鋼筋混凝土牆，周圍有樑框架起來，無門窗等開口，很可能是剪力牆，應該檢查牆面是否有近似45度之一道或是多道裂縫、交叉裂縫等。

震後若建物有上述情形，應該請專業人員評估後進行修復補強。