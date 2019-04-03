Selina花1.7億　買行天宮附近豪宅

▲中山區名宅「東西匯」。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



財經中心／綜合報導

藝人Selina傳出在2016年離婚後，已另購中山區新居，搬離士林區豪宅「長虹虹頂」，據查，Selina所購入的新豪宅，是位在松江路上的「東西匯」。Selina斥資約1.7億元、買下13、14樓2戶，總面積合計約203坪。而Selina投資房產有術，虹頂案目前仍未售出、掛在她名下。

根據《周刊王》報導，Selina在2016年離婚後，於中山區買下豪宅案2戶，並找來妹妹任容萱一起居住。進一步搜查，發現Selina所買社區，為屋齡約3年的「東西匯」，對照實價登錄與地籍謄本，Selina所買樓層位於13、14樓，面積各約105.9、97.31坪，共計4車位，購入總價各約8950萬元、8077萬元，拆算成交單價均為95萬元，屬社區行情之內。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「東西匯」鄰近捷運與著名廟宇，傳統市集採買方便，算是台北市不錯的二線生活圈，「該社區不少物件成交單價，均破百萬，整體行情則在9字頭，但周邊大樓產品的平均單價僅在65萬元左右，且該社區總價帶高，使銷況一直不算太好，國產署的標售也以高樓層8字頭單價為號召，始吸引民眾進場，如今名人加持，或許有利提升社區身價。」

▼selina和任爸 。（圖／記者屠惠剛攝、資料照）

