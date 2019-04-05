ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

替阿公守祖厝被黑白道威脅　他四處陳情終登錄「歷史建築」

ETtoday新聞雲

圖文／鏡週刊

我從小很自閉，在學校是邊緣人，記得國中在教室裡看書，上體育課了也沒人叫我，我不擅長交際，高中時情緒變得很不穩定，父母也不理解我，好幾次想結束生命。

只有阿公跟我很親。我出生後被阿公阿嬤帶到2歲，爸媽接我回家，阿公還打電話想把我要回去。過年吃飯，我永遠坐在阿公阿嬤中間，晚上睡覺也跟阿公睡同一張床，他有12個孫子，我是他最疼的那一個。

張洧齊說，阿公張造仔（圖）曾與7位長輩合力編撰族譜，雖未竟全功，卻是後人繼續編撰的基礎。 （張洧齊提供）

我19歲那年，阿公得鼻咽癌，我答應阿公幫他顧厝、顧菜園、養雞，他才願意去住院。4個月後，阿公病危，我陪阿公坐救護車回祖厝，親手為他拔掉氣切管，對他說：「阿公，你的病好了，我們回家了。」

阿公走後，我想念阿公就回去整理他的遺物，發現一份編到一半的族譜，10歲時阿公曾給我看過，說我們張家是恆春最大的家族，祖先帶著姪子與童養媳落腳恆春。我想幫阿公完成族譜，開始跑政府機關調閱戶籍資料，再一家一家敲門拜訪遠親，慢慢把族譜編好。

沒想到5年前的一天早上，有一群人走進祖厝，說這裡被定為重劃區，2個月後就要拆，要我們搬走。我說我們沒有同意賣厝，他們說不需要你同意。後來我才知道這是一種手法，不需要真的取得過半數地主同意，只要買一塊地灌人頭灌過半就好了，全台灣都這樣玩。好誇張，我決定抗爭，黑道白道都來威脅，太太為了幫我，把嫁妝花光了，壓力大到有時晚上都在哭，我很難過，但也不知道怎麼安慰她，我們四處陳情、抗爭，祖厝終於登錄為歷史建築。

阿公的星辰錶已停產，幸好市面仍有零件流通，方可修復。

守護祖厝，是想守護跟阿公的記憶。祖厝有一個茶几，阿公常坐在那邊，我會跟阿公比腕力，最近我找到阿公的手錶，想起阿公蹲在祖厝門口，為手錶上發條的樣子。錶帶太短，我沒辦法戴，也不想改，因為那是阿公手腕的寬度。我將手錶整新，上了發條，秒針又開始走了。

更多鏡週刊報導
【心內話】直到當媽才曉得
【心內話】嫁給這市場

關鍵字：鏡週刊祖厝重劃區

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

替阿公守祖厝被黑白道威脅　他四處陳情終登錄「歷史建築」

我從小很自閉，在學校是邊緣人，記得國中在教室裡看書，上體育課了也沒人叫我，我不擅長交際，高中時情緒變得很不穩定，父母也不理解我，好幾次想結束生命。

1小時前

清明掃墓祭祖　居家6大風水禁忌

農曆年剛過完，轉眼間即來到緬懷祖先、打掃墓園的清明節，居家風水在清明節還須要注意哪些方面呢？提點民眾6點不可不慎的清明節居家風水、以及掃墓祭祖注意事項。

3小時前

買家具包裝修爆糾紛　屋主鑰匙遭家具行老闆扣押

裝修糾紛又一樁！台中一名黃先生因近日家中年久失修，欲添購家具以及裝潢，結果購買家具時，同時將裝修也交給該家具行老闆陳先生承攬，後來發生裝修糾紛。黃先生向住宅消保會指控，工程不僅出現瑕疵、延宕工程等，還追加工程款，黃先生不從，陳先生扣押鑰匙不肯歸還。

9小時前

【買房術】3張圖秒分雨遮、陽台與露台　

內政部自去（108）年1月1日起實施「雨遮不計價」，如今上路已過1年多，也陸續有許多建案廣告主打「雨遮不計價」，但雨遮、陽台與露台到底有何差別？現在只要看過下面三張圖，馬上就輕鬆學會如何分辨。

13小時前

板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」　在地人崩潰：攤販少一半

新北板橋湳雅夜市（南雅夜市）開業至今32年，根本是板橋、土城、中和人的必逛的「私人廚房」；但近日爆出建商都更，許多土地直接收起來，將在7月31日開始施工，以後夜市只剩一半區域可以逛。此消息一傳開，許多支持者極為錯愕說，「雖然還有牛排那排可以吃，但小時候回憶沒了......。」

4月4日 15:51

房市回溫？　專家：329檔期還在暖機

329檔期推案金額、成交組數創新高，甚至買賣移轉動數同樣回溫，主因是3月公開的建案，在公開前兩到三個月就已經潛銷預收，所以開賣初期銷售率可以直衝到五成、甚至更高，因此推升3月的成交組數。但若未經潛銷就直接開賣的建案，3月銷售狀況並不佳，遠遜於去年同期，顯示市況並不如想像中那麼樂觀，房市是否能夠強勁復甦？似乎仍有疑慮。

4月4日 15:15

購屋旺季起跑　3月房市風向球升抵黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，3月總分躍升至32.3分，比今年2月大增5.4分，中止連7藍，亮出黃藍燈。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項維持平盤，預售屋供給、新成屋供給、建案廣告量、來人與成交組數等五項指標連袂上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然市況回升，但買氣回升的力道遜於預期，前景不容過度樂觀。

4月4日 15:06

68萬新北老屋想拉皮　1戶不同意就免談

根據內政部統計，2018年Q3全台房屋數量共全國863萬戶，其中屋齡超過30年老屋已突破400萬大關、佔比近50%，而新北市更是全國之冠、佔68萬戶。新北市府不斷推行「老屋拉皮」專案，針對建築物本身年限已超過「15年」，且符合特殊條件者，即可申請補助。新北市長侯友宜上任後也力推「整建維護」，但根據過往經驗似乎不易。

4月4日 13:00

東區羅姊看過來！柯文哲不等降租搶推「東區NEXT」　忠孝大串聯吸客

台北市東區受到全球經濟不景氣、網購衝擊，加上店租過高因素影響，榮景不再像過往。東區許多指標性店家如永福樓、糖朝等陸續收攤，引發「東區沒落」話題。有「東區羅姊」之稱的羅霈穎還對此曾對台北市長柯文哲喊話求救。台北市長柯文哲有鑑於此，積極協助東區發展轉型，啟動「忠孝東區振興計畫」。

4月4日 11:53

救老屋　北市推得來速套餐　補助最高千萬元

都更不只是重建！北市都更處長方定安表示，許多老屋結構良好，可透過「整建維護」、「老公寓裝電梯」等方式讓老屋煥然一新。其中老公寓裝電梯成功案例「科技群賢大樓」住戶蔡惠津表示，住戶有許多老人，此次能夠成功裝設電梯，讓長輩們終於可以不用再忍受爬樓梯之苦了。

4月4日 09:00

讀者迴響

熱門新聞

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

台中豪宅轉手價兩樣情　 房仲曝..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

斷頭潮來了？　他點名這5個地方..

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

北市福地宅價差4成　3字頭買南..

環狀線通車在即　中和看屋增2..

百無禁忌　文山區福地宅行情翻身

最新新聞更多

家具包裝修惹議　屋主鑰匙遭扣押

3張圖秒分雨遮、陽台與露台

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

68萬新北老屋　拉皮陷困境

救老屋　北市推得來速套餐

女人當自強　selina晉升豪..

地震損傷建物要注意　自行健檢四..

租屋處浴室門卡卡　房東貼心期醒..

台中豪宅轉手價兩樣情　 房仲曝..

王心恬化身東區女王入主法式莊園

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366