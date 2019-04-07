打破少子化房市崩盤論　財經專家：東京房價7年漲3成

▲台北房市鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台灣出生率全球最後一名，且2021年總人口達到高峰後，總人口數將負成長，部分網友堅信「人口負成長、房市將崩盤」理論，但有財經專家認為，一個國家總人口進入負成長後，也不代表每個地區的房價都會走跌，更援引日本房市為例，雖然進入少子化、人口負成長階段，但東京都的人口卻一直在增長，全日本三分之一的人口住在東京都，所以從2012年至今，房價上漲了將近30％。

台灣出生率在全球200個國家中最後一名，平均每個婦女僅生下1.218個孩子，不只出生率低，還面臨高齡化窘境，根據國發會公布資料顯示，2021年人口達到2361萬高峰後將進入人口負成長，一直到2027年人口紅利會消失，2054年總人口數會低於2000萬人。

房市少了掉了人口紅利加持，不少人擔心價格崩盤，財經顧問暨作家王伯達針對這個議題拍成短片發布在Youtube《王伯達觀點》頻道，引發網友討論，他指出，從日本的經濟發展模式、民族性或是人口密度來看是最適合作為台灣借鑑的一個國家。

▲台灣出生率全球墊底。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



他援引日本國土交通省資料指出，日本東京房價歷史最高點在1990年下半年，當時是經濟泡沫的高峰，之後房價一路修正，1994年到1995年房價走勢平穩，而這段時間恰巧剛好是日本勞動力人口的最高峰，而從泡沫化前高峰到回復平穩五年內價格已下跌35％，目前的房價差不多是1985年的水準。

非人口決定一切，像是稅制、貨幣、政策等因素其實都可能會有影響房價，他表示，人口是影響房價非常重要的變數，不過仍有其他因子可以影響房價，以人口持續增長的區域，房價自然有保障，不過短時間仍有可能因為貨幣因素，而出現暴漲暴跌的泡沫化現象，比如說日本1990年經濟泡沫、美國2007年次貸風暴。

他表示，一個國家的總人口進入負成長後，也不代表每個地區的房價都會走跌，以日本來說，雖然進入少子化、人口負成長階段，但東京都的人口卻一直在增長，全日本三分之一的人口住在東京都，所以從2012年至今，房價上漲了將近30％，為此日本政府還預計推出「搬家費」政策，希望住在東區的人口可以拿著300萬日圓搬離東京去其他城市發展。

而同一時間許多較偏遠的縣市政府卻出現「空屋銀行」，由地方政府協助出售或處理當地空屋，甚至出現許多零元案例。他指出，少子化時代來臨反造就東京都房價上漲，因為偏遠的鄉村生活不便，所以出現了「都心回歸」效應，拉大了都市和鄉下房價的差距，總歸人口仍然是房價上漲的相當重要因素之一，但並非絕對因素。