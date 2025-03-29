5年首見！　業者自嘲：329檔期像蛤蜊吐沙「要開不開」

記者陳筱惠／台中報導

房市迎來第七波信用管制後首個大檔期，雖然央行未進一步擴大信用管制，但房市急凍心態未消退。不過，整體推案量仍達900億元，較去年增加約5%。就有中部業者自嘲：「今年329就像丟進水裡的蛤蜊一樣、要開不開的。」

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▲台中329檔期整體推案量仍達900億元大關，相比前一年增加約5%。（圖／記者陳筱惠攝）

政府去年9月打炒房至今，房市買氣冷清，建商推案心態普遍傾向保守，2024年第四季預售案就已經出現遞延推案效應，本預計將破千億元的329檔期，仍不敵大環境，部分新案雖已箭在弦上，但節奏改走低調長線策略。

而台中329檔期以西屯區七期、南屯區13期、北屯區14期等3大熱門重劃區為推案主戰場，百億推案量由七期「寶璽天讚」、14期「寶輝PARK系列」領軍、而富宇營建機構一口氣推出5建案，總銷合計逾150億元，登上台中329檔期「推案王」。

台中市不動產開發公會市場資訊委員會白洪章表示：「現在的市況就是，春天已經到了，但還在等春燕。」他觀察：「今年為房市多頭以來首次不搶推的節點，觀望心態依舊，但政策原因包含18個月開工、時程獎勵，讓開發商不得不動工，因此申請開工量依舊高。」

今年戰場仍以3大屯區領航，北屯區尤以14期重劃區最火熱，包括寶輝、坤悅、磐興、新業、豐穀、熊圖等建商都將進場，總推案金額逼近280億元。

西屯區指標推案，總銷約達288億元。其中，七期新市政中心的「寶璽天讚」豪宅預售案，產品規劃100至130坪，總銷高達140億元，是今年329檔期總銷最高的單一個案。

▼台中329檔期十大建案列表 。（圖／記者陳筱惠彙整）

區域 案名 開發商 住宅戶數 坪數 總銷金額 (億元) 西屯區七期 寶璽天讚 寶璽建設 112 100、130 140 北屯區14期 寶輝PARK系列 寶輝建設 287 30、45、50 120 南屯區單元三 豐邑泊金灣 豐邑機構 301 25~38 90 北屯機捷特區 大城吾界 大城營建機構 190 37~40 53 西屯中央公園特區 泰御Sky Island 泰御建設 147 23~32 50 北屯區14期 坤悅泊岳 坤悅開發 135 28~39 38 南屯區13期 順天Mr.L 順天建設 93 45、90 40 西屯市區 達麗拾穗 達麗建設 182 21~38 40 南區 富宇玥和 富宇營建機構 183 21~33 40 潭子區 聚佳豐美 聚佳建設 260 - 36

南屯區則由單元三重劃區的「豐邑泊金灣」領軍，總銷達90億元，產品以2至3房為主力；順天建設鎖定13期重劃區推出「MR.L」，基地逾千坪，主打45至90坪產品。

另外，富宇營建機構一口氣在南區，以及沙鹿、清水推出5場建案，總戶數926戶，總銷合計151億元，成為今年台中329檔期的「推案王」。

業內人士認為，自打房之後，只要銀行端沒有鬆綁，房市就無振作空間，從實價登錄與市調數字來看，3月份來人依然嚴峻，市面上一半以上的個案成交「掛蛋」，也導致個案「要開不開」，寧願延長潛銷時間，也不敢貿然開出新案。

▲預售屋房市冷清，業者稱：「春天已經到了，但還在等春燕」。（圖／記者陳筱惠攝）

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