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高雄知名骨科拓展新據點　分院地點、建照曝光

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名「中正脊椎骨科醫院」位於高雄中正路，是相當知名骨科醫院，外界屢傳在北高將開分院，根據建照，新院址位於左營區重忠路、文府路口，專家表示，北高人口持續移入，鄰近的高鐵特區成推案主戰場，區域均價已站上4字頭。

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▲▼ 中正脊椎,文府國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名「中正脊椎骨科醫院」位於高雄中正路，是相當知名骨科醫院，將在北高將開分院，已鄰近完工。（圖／記者張雅雲攝）

中正脊椎骨科醫院2011年成立，位於南高前金區中正四路，在高雄頗富盛名，不少北高雄人敲碗可以到北高開設分院，外界也屢傳將有新分院成立。根據建照透露，新院址位於左營區重忠路、文府路口，吸引的就醫人口將從左營輻射到附近的楠梓、三民等生活圈，增加醫療服務量能。

▲▼ 中正脊椎,文府國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲據建照顯示，該院為地上10層地下3層，完工時間未公布。（圖／記者張雅雲攝）

根據建照顯示，該院為地上10層、地下3層，完工時間未公布，該公司在徵才網站則透露「左營中正院區即將落成」。中正脊椎骨科醫院澄清，該醫院為院長吳明峯私人獨資，院長2月意外辭世後，已由繼承人處理相關後續，目前南高本院區正常運作，對北高新址的後續安排、規劃，是否仍掛中正脊椎骨科招牌，目前中正脊椎骨科醫院均不知情。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲徵才網站透露「左營中正院區即將落成」，目前由繼承人處理相關後續。（翻攝自104人力銀行）

根據實登，左營高鐵前站預售案去年8月出現單坪64.4萬元，創區域新高價，據《高雄實價網》統計，去年均價達49萬元，與2023年相比，出現22.4%漲幅，因價格飆高，買方陷入觀望。

▲▼ 中正脊椎,文府國小 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該案基地位於高鐵生活圈，就在明星學校文府國小附近。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事邱靜葵指出，該案基地位於高鐵生活圈，就在明星學校文府國小附近，生活機能佳，加上距離台積電設立的楠梓產業園區不遠，帶動房價不斷飆高。目前市場多由投資、置產客搶先卡位，預計建廠完成後5年內才會迎來真正的自住需求高峰。

年份 交易量(件) 均價(萬元)
2024 2 47
2023 488 48.96
2022 609 39.99

▲高鐵生活圈近年房價。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

高鐵生活圈周邊的主力產品以屋齡25~35年大樓為主，單價落在每坪15~20萬元，透天別墅則以屋齡10~20年為大宗，總價約1800萬元上下，土地市場方面，臨路住4用地單價格約80~100萬元，受信用管制影響，近期多為剛需出手進行長期規劃。

邱靜葵表示，楠梓產業園區與高鐵生活圈的長期利多仍支撐房市發展，受信用管制影響，短期可能出現市場波動，未來新院開幕後，不少醫療人員進駐，也能帶動住宅需求，持續帶動交易量上揚。

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關鍵字：高雄骨科醫院北高擴建建照左營文府國小台積電

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