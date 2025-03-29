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房市大檔不再大拜拜　北台灣百億案「6字頭只剩1場」

記者項瀚／綜合報導

統計北台灣329檔期總銷前10大新案，只有冠軍是豪宅，為西華飯店改建案，估成交單價220~250萬元。以單價角度來看，預估6、7字頭還能入手的也只有4案，分別位於龜山、新莊、林口、板橋。

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▲▼ 馥華之道 。（圖／記者項瀚攝）

▲統計北台灣329檔期總銷前10大新案，預估6、7字頭還能入手的只有4案（圖為「馥華之道」／記者項瀚攝）

329檔期為房地產傳統檔期，不少建案都會在這時候推出，但事實上觀察近年市場，傳統檔期已逐漸淡化。就有一位北台灣指標上市建商高層表示：「我們推案不會刻意配合檔期，就是走自己的路，依照建照取得時間推案，基本上就是一拿到建照就推，像今年公司要推3案，都預計在6~8月拿建照並出，也不會去等928檔期。」

不過，觀察今年329檔期，北台灣仍有不少指標大案將出現，《ETtoday新聞雲》委託《591新建案》統計出總銷前10大的個案。

只有排行第一名的是豪宅產品，為「西華飯店改建案」，由璞園操刀，規劃79~100坪規模。《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，該案位於民生靠復興，地段精華，又有千坪基地、900多％的容積率，可興建25層，勢必成為區域地標豪宅，估成交單價可達220~250萬元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲329檔期北台灣指標建案整理。（表／《591新建案》統計）

以單價的角度來看，房價最親民的是「長耀文桃路案」總銷160億元排行第三。畢務潔表示：「該案位於龜山A7重劃區，算是雙北客的外溢首選之一，但近年房價也逐漸來到5~6字頭，長耀文桃路案成交單價估在60萬元上下，但該區供給量相對較大，遇到房市空頭的環境時，壓力可能也會大一些，後續市況值得觀察。」

「長耀文桃路案」是本次排行中，唯一的6字頭個案，而預估還有機會以7字頭入手的個案，則有新莊「馥華之道」、林口「新潤世界都心」、板橋「甲山林濱河帝景」，這3案都規劃中小坪數，主攻首購剛需客戶。

畢務潔預估，「馥華之道」、「新潤世界都心」成交單價都在70~75萬元，「前者位於新莊福營路，最大賣點就是擁捷運丹鳳站機能，後者位於林口文化三路二段，鄰近新北國際AI＋智慧園區，且主推首付38萬元起優付方案，讓小資族更好入手。」

新莊副都心加盟店長林家民表示，丹鳳、迴龍站屬於下新莊，地段較偏，已靠近桃園龜山，但正是因為捷運新蘆線，加上區域供給量稀缺，使得價格也往上的空間，去年在迴龍站的「仕偉第一綻」造成排隊瘋搶，成交單價落在50~59萬元。

而本次329檔期要推出的「馥華之道」，林家民表示，其位於丹鳳站，距離新莊市區比迴龍近一站，加上大基地開發、建商品牌加持，6字頭是一定的，也確實有條件挑戰7字頭。

至於板橋「甲山林濱河帝景」單價則預估在75~90萬元，該案也祭出享訂簽7%優惠付款。房市專家何世昌表示：「該案位於環河西路四段、萬板路及縣民大道交叉口，除了訴求距離新板5分鐘，也主打河岸景觀，也因此戶別座向、樓層會有不小價差。」

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

關鍵字：329檔期591新建案北台灣最大案新建案馥華之道新潤世界都心甲山林濱河帝景

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