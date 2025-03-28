預售續漲給勇氣！　彰化房仲：貼近實登價賣「已是屋主的底線」

▲彰化市房市供需穩定，長期以來自用客比例高，受到打房衝擊也相對較低。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／彰化報導

彰化市房市供需穩定，長期以來自用客比例高，受到打房衝擊也相對較低。在地房仲觀察，彰化市預售價格還在往上，使得中古屋主相當有底氣，目前以「貼近實登」的價格出售已是底線，不可能再低。

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東森房屋彰化中山加盟店經理王玉月表示：「彰化市是一個特殊的區域，由於沒有重劃區，房屋供給量向來不高，也沒有什麼投資客，自住比例高達8成以上，若真的要投資也大多跑到台中，因此彰化市房市供需穩定，在央行選擇性信用管制之下，受到的衝擊也相對較小。」

王玉月觀察：「彰化市精華地段預售成交單價33~37萬元，部分個案站上4字頭，最高則來到49萬元，且目前來看預售的價格仍持續走高，這也使得中古房價降不下來，雖然目前交易量縮，但成交價沒有下降，屋主的期望值有稍微願意下修，但貼近實價登錄的價格已是底線。」

王玉月說：「彰化就是一個傳產興盛，購屋需求長期穩定的區域，面對這波房市大環境不景氣，交易量縮，因為買盤先呈現觀望，但這些買盤之後也一定會慢慢遞延浮現，建議有自用需求的買方，現在就是進場的好時間，能以合理的價位買到理想中的房子。」

王玉月也觀察發現，央行打炒房政策上路半年以來，總價市場的現象明顯，總價較低的產品像是500~600萬的公寓華廈、1000萬元內的透天等等，成交速度明顯較快。

▲彰化市的熱門購屋區段，主要以彰基、中友百貨為核心的大埔商圈及彰北至後站的北區為主。（圖／東森房屋提供）

王玉月介紹，彰化市的熱門購屋區段，主要以彰基、中友百貨為核心的大埔商圈及彰北至後站的北區為主。首先，大埔商圈擁有兩大醫療體系彰基、秀傳醫院，區內還有南郭國小、彰興國中、彰中、彰商、建國科大、彰師大寶山校區等明星學區群，交通方面連結國道1號的大埔截水溝拓寬施工中，預期未來能大幅舒緩交通壅塞的狀況。

第二是彰北至後站的北區，該區生活機能充沛，除了大型賣場，還有彰北運動中心，以及金馬與泰和兩大公園，生活機能便利的同時，也兼具休閒休憩設施，相當宜居。交通方面也相當便利，有外環金馬路串起國一、國三的全台交通脈絡，另有中彰74往返中彰一日生活也很便利，加上有台中捷運綠線延伸。

房價方面，王玉月指出，這兩區價格差不多，以中古電梯大樓來說，成交單價落在18~24萬元，3房含車位總價800~1000萬元，而新建案供給量不多，成交價多在3字頭，但有部分個案達4字頭。





▲王玉月鼓勵有自住需求的消費者，現在是進場購屋的好時機。（圖／東森房屋提供）

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