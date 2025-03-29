年薪130萬「想買北市2000萬套房」　全場喊盤：哪來的勇氣

▲原PO想買台北市中心的房子。（示意圖／pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

一名27歲女網友分享買房計畫，年薪約130萬元，打算買一間台北市中心，價值2000萬元的中古屋，1房1廳1衛，預估能貸到70%-75%，自備款需要600萬元，想知道這樣的經濟狀況適不適合買房？對此，信義房屋專家表示，可以一邊存一邊看，不用急著一定要馬上買。

女網友在Dcard上發文，年薪約130萬，打算在今年購買一間位於台北市中心、價值約2000萬的小坪數中古屋，希望是1房1廳1衛套房，並預估在央行限貸令政策下，能貸到70%至75%的房貸，這意味著她需要自備500萬至600萬的頭期款，「頭期款會跟爸媽借，房貸和裝潢會全部自己負擔」。

她擔心，繳完房貸之後生活變得很拮据，但目前租金不便宜，如果能找到合適的物件，會考慮直接購入，「家人也支持我早點開始背房貸，如果無緣也不勉強，就繼續租房+存錢」。

貼文曝光，網友認為太硬了，「年薪只有130，然後買了快15倍的房，然後還只有1房1衛？好盤啊」、「2000萬套房即使是買在台北市也很貴耶，我是去年買房，家裡有幫忙頭期款貸8成，每月房貸4萬出頭」、「我年收400都只抓1500萬，妳到底哪來的勇氣」。

還有人建議「房貸不要超過薪水的一半，除非妳要出租」，依照原PO的經濟狀況，買1400-1500萬的房子比較合適。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以一邊存錢一邊看房子，不用硬要買，房貸金額最理想的狀況，是薪水的3分之1，如果真的有遇到喜歡的、價格也不錯，「可以ㄍㄧㄥ一下」，最主要是，原PO有家人贊助，所以壓力不會太大。