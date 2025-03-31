台糖出重手宣布解約！業者狂違規屢勸不聽　崇賢銀髮住宅需返還

▲台糖終止「巴克禮和睦居」租賃契約。（圖／經濟部）



記者董美琪／綜合報導

台糖公司宣布，已於3月11日與原承租方「家苑健康股份有限公司」終止承租「台南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）」的合約，並要求家苑公司於3月31日前將房地回復原狀返還。台糖表示，家苑公司自承租該銀髮住宅後，對方屢次違反合約規定，台糖多次要求改善未果，因此決定依約終止雙方租賃關係。

據了解，家苑公司以「巴克禮和睦居」銀髮宅對外招租，但營運期間屢次傳出糾紛，有民眾投訴台糖，反映與承租廠商產生糾紛。台糖澄清，「巴克禮和睦居」的營運由家苑公司全權負責，除規勸家苑公司誠善以對承租人外，也澄清非台糖介入。台糖也發文要求家苑公司說明及改善缺失，但未見成效。

台糖24日發新聞稿指出，「已於3月11日與家苑健康股份有限公司終止承租『台南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）』，並希望家苑公司於本月31日前將房地回復原狀返還。」台糖表示，家苑公司自承租台糖崇賢銀髮宅後，即屢屢違反合約規定，台糖數次要求改善未果，依約終止雙方租賃關係。

台糖呼籲家苑公司應秉持誠信良善原則，回復租賃建物原狀返還台糖，也當妥處後續與次承租人（即簽約住戶）及員工等關係人之權益，妥善處理後續相關人事宜。未來經營若有侵害台糖公司的情事，經查證屬實，台糖將循司法途徑處理，以正視聽。