20建商關注苓雅清潔隊都更案　估總投資額50億元

▲高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市政府積極推動大眾運輸導向發展並促進都市更新，1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與，專家分析，高雄近年公辦都更案急起直追，總投資額已近2000億元，未來一口氣釋出上萬戶，恐供給過剩及造成營造成本上升。
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高雄近年公辦都更進度急起直追，已有9案成功招商，總投資高達近2000億元，高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，共吸引華友聯、隆大、聯上、泰嘉、欣巴巴約20家建商參加，相當踴躍。
▲基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，預估民間總投資額約50億元。（圖／高雄市捷運局提供）
高雄市副市長林欽榮副表示，基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，因建築屋齡已逾60年，市府決定以公辦都更方式進行開發。
土地使用分區屬第4種商業區，建蔽率60%、容積率630%。透過都市更新，開發容積可達法定容積的1.5倍，預估總開發量體約1萬2千坪。林欽榮強調，本案具備100%公有土地優勢，權屬單純，能大幅縮短實施期程，預估民間總投資額約50億元。
|案名
|投資金額
|得標廠商
|高雄捷運鳳山國中站周邊公辦都更案
|38億
|國城建設
|高雄市舊市議會公辦都更案
|77億
|台灣人壽
|亞灣區特貿三公辦都更案 (三塊基地)
|933億
|國城建設、國揚集團、興富發建設
|左營高鐵科技之心公辦都更案 (三塊基地)
|204億
|國城建設、國揚集團
|左營機20公辦都更案單元一
|125億
|尚發營造
|左營機20公辦都更案單元二
|尚發營造
|岡山新行政中心公辦都更案
|81億
|尚發營造
|亞灣智慧公宅二期
|110億
|國揚集團子公司威力國際開發、藏裕營造
|左營軍眷村公辦都更案單元一
|157億
|達麗
|左營軍眷村公辦都更案單元二
|116億
|達麗
|左營軍眷村公辦都更案單元三
|49億
|國城建設
|岡山87期公辦都更案
|31億
|三地集團的三嘉開發建築、尚發營造組成的「岡山信義合作聯盟」
▲高雄近年招商成功公辦都更案。（ETtoday製表）
高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，高雄近期都更案頻傳成功招商，由於未來發包時間接近，若多案同時發包，未來幾年可能釋出上萬戶住宅供給，案量爆發恐帶來供給過剩，以及缺工與營造成本上升的挑戰。
陳又齊分析，本案因規模適中、區位精華且權屬單純，這類完整素地在高雄已不多見，仍被看好具備高度投資價值，預期招商競爭將十分激烈。
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