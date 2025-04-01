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20建商關注苓雅清潔隊都更案　估總投資額50億元

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市政府積極推動大眾運輸導向發展並促進都市更新，1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與，專家分析，高雄近年公辦都更案急起直追，總投資額已近2000億元，未來一口氣釋出上萬戶，恐供給過剩及造成營造成本上升。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

高雄近年公辦都更進度急起直追，已有9案成功招商，總投資高達近2000億元，高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，共吸引華友聯、隆大、聯上、泰嘉、欣巴巴約20家建商參加，相當踴躍。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，預估民間總投資額約50億元。（圖／高雄市捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮副表示，基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，因建築屋齡已逾60年，市府決定以公辦都更方式進行開發。

土地使用分區屬第4種商業區，建蔽率60%、容積率630%。透過都市更新，開發容積可達法定容積的1.5倍，預估總開發量體約1萬2千坪。林欽榮強調，本案具備100%公有土地優勢，權屬單純，能大幅縮短實施期程，預估民間總投資額約50億元。

案名 投資金額 得標廠商
高雄捷運鳳山國中站周邊公辦都更案 38億 國城建設
高雄市舊市議會公辦都更案 77億 台灣人壽
亞灣區特貿三公辦都更案 (三塊基地) 933億 國城建設、國揚集團、興富發建設
左營高鐵科技之心公辦都更案 (三塊基地) 204億 國城建設、國揚集團
左營機20公辦都更案單元一 125億 尚發營造
左營機20公辦都更案單元二   尚發營造
岡山新行政中心公辦都更案 81億 尚發營造
亞灣智慧公宅二期 110億 國揚集團子公司威力國際開發、藏裕營造
左營軍眷村公辦都更案單元一 157億 達麗
左營軍眷村公辦都更案單元二 116億 達麗
左營軍眷村公辦都更案單元三 49億 國城建設
岡山87期公辦都更案 31億 三地集團的三嘉開發建築、尚發營造組成的「岡山信義合作聯盟」

▲高雄近年招商成功公辦都更案。（ETtoday製表）

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，高雄近期都更案頻傳成功招商，由於未來發包時間接近，若多案同時發包，未來幾年可能釋出上萬戶住宅供給，案量爆發恐帶來供給過剩，以及缺工與營造成本上升的挑戰。

陳又齊分析，本案因規模適中、區位精華且權屬單純，這類完整素地在高雄已不多見，仍被看好具備高度投資價值，預期招商競爭將十分激烈。

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關鍵字：高雄都更案公辦都更建商都市更新營造缺工苓雅清潔隊

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