20建商關注苓雅清潔隊都更案　估總投資額50億元

▲高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市政府積極推動大眾運輸導向發展並促進都市更新，1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，現場吸引約20家建商參與，專家分析，高雄近年公辦都更案急起直追，總投資額已近2000億元，未來一口氣釋出上萬戶，恐供給過剩及造成營造成本上升。

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高雄近年公辦都更進度急起直追，已有9案成功招商，總投資高達近2000億元，高雄市捷運局1日舉辦苓雅清潔隊舊址公辦都更案招商說明會，共吸引華友聯、隆大、聯上、泰嘉、欣巴巴約20家建商參加，相當踴躍。

▲基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，預估民間總投資額約50億元。（圖／高雄市捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮副表示，基地位於三多二路與和平一路口，占地約1044坪，原為苓雅清潔隊舊址，因建築屋齡已逾60年，市府決定以公辦都更方式進行開發。

土地使用分區屬第4種商業區，建蔽率60%、容積率630%。透過都市更新，開發容積可達法定容積的1.5倍，預估總開發量體約1萬2千坪。林欽榮強調，本案具備100%公有土地優勢，權屬單純，能大幅縮短實施期程，預估民間總投資額約50億元。

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▲高雄近年招商成功公辦都更案。（ETtoday製表）

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，高雄近期都更案頻傳成功招商，由於未來發包時間接近，若多案同時發包，未來幾年可能釋出上萬戶住宅供給，案量爆發恐帶來供給過剩，以及缺工與營造成本上升的挑戰。

陳又齊分析，本案因規模適中、區位精華且權屬單純，這類完整素地在高雄已不多見，仍被看好具備高度投資價值，預期招商競爭將十分激烈。

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