買1200萬透天！婆婆出100萬「留1間房給小叔」　媳婦傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友表示，近期和先生買下1200萬的透天厝，頭期款部分，婆婆出100萬元、母親則贊助20萬元；沒想到，婆婆竟要求，要留一間房給小叔，這讓她十分傻眼，而網友們也狂勸，「不要收婆婆的錢，就不會有這問題了」、「別收那100萬+請妳先生出面處理」。

女網友在Dcard發文提到，她和先生最近買下總價1200萬的透天厝，「婆婆出100萬頭期款，我媽媽出20萬。不過婆婆還說，透天厝要留一間房給小叔，這樣小叔放假可以來我們家小住，享受家庭的溫暖？」

聞言，原PO不禁錯愕直呼，「我聽了各種問號！」同時，她也強調，房貸部份是她與老公一人負擔一半。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛表示，「覺得不合理又如何，妳老公的態度才是關鍵，妳老公夠有力就直接擋掉了」、「很簡單。先生去拒絕就好」、「妳先生去哪了？」「老公的回答才是重點」、「是有要跟公婆同住嗎？沒有的話，小叔要跟你們有什麼家庭溫暖？」「就說會留一間客房不就好了」。

另外，不少人也建議，不拿婆婆的錢，「把婆婆的100萬頭期款還回去，用100萬就要情勒留房的嘴臉超難看」、「不要用婆婆的錢她就沒話說了」、「這麼有骨氣就把100萬還給老人家啊，那也是婆婆的退休金欸，拿了好處又在那邊嫌棄喔」、「100萬還給婆婆，請老公解決」。

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