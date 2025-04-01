不解堂妹想做「1行業」！一票驚曝賺翻了：買房不用貸款的

▲堂妹想做美甲師。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

「要怎麼打醒她？」有網友表示，堂妹明年就要畢業，之後想要「做美甲」，他不是很能理解，「大傳畢業做美甲？」就有人搖頭，曝光厲害的美甲師有多賺，「每個自己開的，買房不用貸款。2～3年就換新車，也不用貸（款）」、「認識的美甲妹開了四間店，車兩台還買房，真的屌！」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「堂妹說畢業要做美甲工作室 要怎麼打醒她？」堂妹明年即將畢業，說之後想做美甲，很符合她想要的生活型態。可他聽完覺得很不妥，「大傳畢業做美甲，身為一個堂哥長輩，要怎麼打醒她？」

看到貼文後，大票網友馬上逆風回擊，「很賺錢啊！你才醒醒吧」、「堂妹準備比你有錢了，尊敬一點」、「都要預約，忙不過來，女人錢超好賺」、「等你聽到收入，應該想打醒自己」、「我的美甲師，平均每3個月全家出國玩樂，很賺吧！不過職業傷害不小。」

其中，有網友則回文分享，前女友每個月固定要做美甲，行情大概是單一色系手腳1500元上下、彩繪色系手腳2500元上下，大概耗時2～3小時，「只要客源穩定，一天做4組客人，營收6000～12000元，月休四天，15萬～31萬。扣除掉店租水電，一個月收入十萬輕輕鬆鬆。」

還有人透露，看過厲害的美甲師瘋狂置產，「厲害的學生時期就在找客人練習了，客人對學生妹戒心很低，很容易找到練習對象，社會人士要練習很難找。而且認識的美甲妹開了四間店，名車兩台還買房，真的屌」、「我堂妹做美甲做到買五間房」、「網路認識的美甲店員都賺好幾間房了。」

但也有網友指出，「限定是有做起來的店家，現在美甲很競爭，倒店的也很多」、「認識一些美業老闆，其實經營不容易，做睫毛久了眼睛負擔也很大，後來身體健康狀況都很多」、「美甲很難貸款，多房更難貸，五間房一間七百就好，也要3500萬」、「美甲真的好賺但也很競爭，很吃技術和服務。」