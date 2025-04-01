「大南方新矽谷」成AI產業化核心　國際大廠、知名建商卡位噴利多





▲大南方新矽谷推動方案，政府將結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，並以沙崙為核心串聯中央與地方資源。（圖／台南市府提供）

記者陳致平／綜合報導

大南方新矽谷推動方案，政府將結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心之產業生態系，並以沙崙為核心串聯中央與地方資源，推動五大信賴產業技術生根進而帶動百工百業產業轉型，目前已吸引國際大廠選定落腳台南，也有不少知名建商獵地卡位，有望推動當地房價。

台南市長黃偉哲表示，市府在推動之南科、沙崙雙引擎基礎上，結合大南方新矽谷計畫近來吸引索爾維、荏原精密、創浦、艾司摩爾、超微等國際大廠紛紛落腳台南，地方政府團隊為因應投資需求結合國科會與經濟部推動南科三期、新市產業園區、七股科技工業區之開發與柳科三期報編，打造充裕之投資標的築巢引鳳。

經濟發展局蕭富仁代理局長指出，南科2024年營業額超過2兆，持續成為三大科學園區之首，為企業投資增加新動能，並因應中央與地方產業政策推動下，吸引廠商擴大投資申請進駐南科三期、新市產業園區及七股工業區，其中不乏國際知名大廠。

為了滿足投資人之需求七股工業區將持續釋出土地招商，並積極推動柳科三期的報編作業，期望能在2028年讓投資廠商同步建廠。

台南市政府將持續以「一站式招商服務」為企業提供最優質的投資協助，目前列管93案4001億元投資金額，建構完整產業鏈、便捷交通、舒適宜居環境，攜手中央資源推動「大南方新矽谷計畫」落實。

▲台灣三井與華友聯再度攜手合作，由華友聯開發董事長陸炤廷(右三)、以及台灣三井不動產股份有限公司董事長久一康洋(左三)一起敲酒樽。（圖／記者張雅雲攝）

隨著產業園區發展日益成熟，帶動的不僅是科技產業，房市也逐步受到正向牽引。其中不乏知名建商如台灣三井與華友聯攜手合作，積極進軍南台灣開案。華友聯開發董事長陸炤廷指出，該公司於台南歸仁區沙崙推出新案，基地緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南，腹地2133坪，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數落在23至49坪。

陸炤廷透露，據初步估算，台南案總銷約78億元，預計2025年下半年陸續動工，並計畫2026年第2季後正式公開。陸炤廷說：「台南與高雄未來在AI產業潛力無限，配合台積電、AMD等科技大廠陸續進駐台南與高雄，預計市場需求將逐步升溫，待景氣更加明朗後推出，將能獲得更好的市場反應。」