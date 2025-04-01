高雄人最期待開發案「掛上第一塊外牆」　建築外觀受矚目

記者張雅雲／高雄報導

高雄人期待的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工，首度正式裝上第一塊牆壁，堪稱外觀里程碑，根據計畫時程，漢神百貨部分，訂於2028年正式開幕。專家透露，該區地段精華，連科技人也捧現金入手2房。

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▲富邦凹子底開發案，位於高雄農16，近期瘋狂趕工，已經開始進行外牆帷幕試裝，首塊牆壁裝上。（圖／記者張雅雲攝）

富邦凹子底開發案位於高雄農16，將建造地上1棟47層、最高塔樓235.7米的複合型商辦大樓，預計明年鋼骨結構將全數完工，目前已經開始進行外牆帷幕試裝，首度正式裝上第一塊牆壁，堪稱外觀里程碑。

▲該棟大樓完工後，將超越長谷世貿的222米，成為北高雄第一高樓。（圖／記者張雅雲攝）

該棟47層大樓完工後，將僅次於378米的85大樓與267.6米的「遠雄The One」，成為高雄第三高樓，也將超越長谷世貿的222米，成為北高雄第一高樓。

此外，還有1棟地上23層的飯店，和1座地上13層連接2座建築物的裙樓，未來裙樓將是高雄第三家漢神百貨，預計將在2028年開幕。

在地仲介透露，與去年第七波信用管制前的投資熱潮相比，今年以來出現不少工程師買家捧現金購屋，並傾向將房屋空置等待增值，而非出租，「這類置產客看準科技紅利與房價上漲潛力，選擇長期持有策略。」

目前區域內新建案每坪價格已達70萬元，部分物件直逼80萬元，與美術館特區並列領頭羊。高雄市代銷公會理事長謝哲耀預測，「農16與美術館的價格趨勢將走向1房1000萬元、2房2000萬元、3房3000萬元的格局。」

富邦BOT小檔案 位置 博愛二路、神農路、大順一路 規劃 - 地上1棟47層商辦大樓

- 1棟地上23層的飯店

- 1座地上13層連接2座建築物的裙樓，

未來裙樓將是高雄第3家漢神百貨 投資人 富邦人壽保險股份有限公司 投資金額 78.08億 地上權 70年 完工日 預計2026年底取得使用執照

▲富邦BOT小檔案。（ETtoday製表）

而商業辦公空間更因無信用管制的政策利多，吸引資金大量湧入，發展潛力堪稱高雄版「信義計畫區」。謝哲耀說：「央行對商辦未設4000萬貸款上限與第二戶限貸限制，農16的商辦正迎來爆發期。」

目前農16商辦以企業看好其長期價值積極布局，根據實登，每坪價格約65萬元上下，租金則上看每坪3000元。

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