整合重劃區一戰成名　賴運興花24年打造百億集團

▲圖為江翠重劃區「立信天禧」，賴運興(左2)與甲山林機構董事長祝文宇(右2)共同推案，並邀請國內外建築大師李天鐸(右1)、 丹下憲孝設計。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

人稱新北板橋江翠「土地公」的立信機構董事長賴運興，十多年前獨具慧眼，進駐江翠北側重劃區整合近50公頃土地，同時每年推出百億案量，讓立信站穩江翠推案龍頭。除了建設本業，代銷事業近年借殼上市，賴運興也開始談ESG，再跨足塑膠再生製造，24年前白手起家的他，已然建立年營收逾300億的集團規模。

賴運興在江翠北側重劃區自建的集團總部「立信帝國花園廣場」接受CTWANT獨家專訪，他站在14樓辦公室指著窗外河景告訴記者，「這邊是大漢溪，那邊是新店溪，流出去是淡水河，三江交會很少見。」想當年，賴運興鎖定江翠重劃區整合土地，以及最後也把立信總部設址江翠，都是經過風水老師指點，「河流匯聚之地，聚財！」

江翠重劃區從開發至今不過約十年光景，擁有板橋市區機能、水岸綠帶生活，同時緊鄰江子翠捷運站、新埔民生捷運站等雙捷運優勢，與台北市一橋之隔，成為近年雙北熱門購屋區段之一。

曾有業者推算過，江翠重劃區總面積117多公頃，立信持有47公頃，等於江翠推案3案就有1個是立信興建，且平均每年釋出3~5案，也因為案量太大，有些案子與甲山林、潤泰等大型建商共同開發，甚至請來日本建築大師丹下憲孝打造水岸作品，立信也因此在業界打響名號。

▲江翠重劃區具有水岸綠帶生活，近年成為雙北購屋熱點，新建案3案就有1案出自立信機構。

今年62歲的賴運興，小康家庭長大，白手起家，房仲出身，年輕時曾擔任台北房屋董事長葉條輝特助，2001年自立門戶，於桃園成立立信建設，2004年於桃園八德推出首案「輝煌世紀」，2008年曾轉戰中國廈門、上海從事土地開發，20多年來，立信推案遍及北台灣。約莫15年前，賴運興開車經過華江橋，放眼望去，橋下遍布鐵皮屋，他驚訝在這不錯的水岸地段，居然有上百家違法占用的住戶、工廠，於是讓賴運興有了搶佔先機、出手整合的念頭。

賴運興開始重兵部署江翠，除了違建多，裡頭還有不少國產屬的土地，同時參雜許多殯葬業和宮廟，不少人認為整合曠日費時，皆不看好，但賴運興從大地主著手，提供一條龍專業服務，帶動小地主跟進，最後成功整合47公頃土地、1200位地主，成為江翠最大地主。

立信成為區內「土地公」後，面對的是低迷的房市氛圍，2017年首發案「雙江翠」就以幾乎向板橋中古屋行情看齊的破盤價，每坪47萬元開賣而熱銷，一炮而紅後接著一波波推案，炒熱江翠買氣，讓立信成為在地最具代表性的建商，只要推案，皆迅速完銷。目前江翠房價已來到8字頭。

談起這段往事看似一派輕鬆，但其實賴運興在整合時經歷過的大小故事，可是講三天三夜都講不完，「每個宮廟的整合都是一個故事，還有被黑道請去、大門關起來，恐嚇信也收過……。」不過賴運興不願多談，只淡淡回應「一切都過去了」，他說，若被威脅就屈服，那社會還有什麼公平正義，每個創業家的內在一定都有這種勇於面對挑戰的特質。

▲除了建設本業，賴運興發展多角化經營，也開始重視ESG，近期再跨足投資苗栗栗昌塑膠再生製造廠。圖為台科大學生參訪。

一位跟了賴運興20年的前員工黃志松就表示，賴運興不僅有專業、有遠見，還有市場敏銳度，早早就看準位於新北首善之都，又有河岸景觀的江翠重劃區進場整合，但初期相當辛苦，甚至可以用刻骨銘心來形容，因為背後是好幾千億的開發利益，難免遇到頭痛的地主或惡勢力介入，但他很清楚大家都是求財為目的，很懂得從中斡旋，願意利益共享，才擺平各方勢力，「老大常說『富貴險中求』，他有客家人不服輸的精神，交友也很廣闊，專業能力更是沒話說，在他身上學到很多。」

「我們就是一家很會磨的公司，慢慢跟地主磨、溝通，中間只要放棄一秒就沉到水裡，也因為蹲得夠久，人家說勝者為王，只有走出來才有成績。」賴運興俯瞰這一整片江翠水岸有感而發地說，「以前北市過華江橋放眼望去都是老舊房子，現在江翠河岸景觀是高低錯落的新建築，天際線也代表一個城市的發展，江翠的開發為新北市加分，不再輸給台北市。」賴運興言中是滿滿成就。

新年新氣象，賴運興也分享新布局，目前除了建設本業，立信機構旗下還包括首信物業，上櫃的代銷藝舍-KY(2724)，另外近期正在籌備一家裝潢公司，未來將負責立信所有案子的室內、公設、商辦、商場的裝潢業務，預估年營業額可達2、3億元；同時他也看好ESG環境永續議題，投資「栗昌塑膠」再生製造廠，瞄準半導體及科技大廠的事業廢棄物處理。

「循環經濟是目前最夯的話題，栗昌PET回收再利用占全台5成以上，是台灣最具規模的PET塑膠再生再利用的製造廠。」賴運興說，目前全球只有不到6成的PET回收再利用，PET不能燒，會降低焚化爐壽命，還會造成空氣汙染，PET回收再利用對環境永續有相當益處。

不過這一項跨業投資，似乎與本業勾不著邊，賴運興說，「以前是為了吃飽在打拼，碰到景氣不好，就擔心會不會倒；現在已經『大隻』了，打拼到一定程度，自然而然就想到負起一些社會責任，取之社會用之社會，立信邁向30年，也已在往永續經營、百年大計的方向規劃中。」

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