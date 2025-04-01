男友堅持「存到2500萬」再買房生子　33歲女焦慮！網勸逃：是話術

▲原PO擔心成為高齡產婦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

情侶通常要有穩定的經濟基礎才會論及婚嫁，但對於收入的要求每個人有不同定義，一名女網友表示，目前跟男友都是33歲，資產加總1400萬元，談到買房、生小孩的話題，男友認為至少要有2500萬元，才能夠生小孩，但隨著年齡增長，已經接近高齡產婦，讓她感到很焦慮，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，兩人總資產加總是1400萬元，計劃在婚後買房，預算不超過2000萬，並登記在雙方名下，由於她已接近高齡產婦的年紀，希望能在一、兩年內生小孩，但男友卻認為，至少要有2500萬元，才考慮生小孩，「男友說我們兩人至少要在3年內，總共要再增加近1000萬」。

她透露，男友年薪200萬，總資產約900萬，而她的年薪在60到70萬之間，總資產約500萬；此外，雙方的長輩雖然能夠處理自己的退休生活，但在買房生子方面，能提供的經濟支援非常有限，男友也不願意錢被綁在房子跟小孩身上，這讓她感到心急又無奈，「好希望家裡有礦，不知道大家對於買房生子的資產標準是多少？」

貼文曝光，網友建議原PO做好心理準備，「沒考量到妳將成為高齡產婦的風險，而且年紀越大帶小孩越辛苦，他是自私的」、「他又不是不知道妳的年紀，真的要小孩要結婚的人哪裡會硬卡這個條件」、「他只是在拖延，建議妳找好下家」、「我跟我老婆存款大概1100萬左右還沒買房，我們就結婚生1子了，我的原因很簡單，錢可以再賺，我不想要我老婆變成高齡產婦」。