積欠18萬房屋稅！　屏東368萬透天愚人節流標

▲屏東縣新埤鄉有透天屋主，因積欠房屋、地價稅約18.7萬元，遭法務部行政執行署屏東分署拍賣，二拍底價僅368萬元仍流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東縣新埤鄉有透天屋主，因積欠房屋、地價稅約18.7萬元，遭法務部行政執行署屏東分署拍賣，4月1日愚人節第二拍，底價僅368萬元仍流標，專家分析，5月6日三拍總價294.4萬元，有機會拍出。

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法務部屏東分署指出，該義務人自從2010年就積欠房屋稅、地價稅，合計達18萬7204元，因此名下位於屏東縣新埤鄉新民路41巷內的透天厝遭拍賣，該透天目前為空屋，底價368萬元，愚人節二拍最終因無人投標，以流標收場。

該物件位於屏東縣新埤鄉新民路巷內，為地上3樓透天，預計5月6日將進行三拍，地坪24.1坪、建坪50.9坪，屋齡27年，底價降為294.4萬元。

▲該物件鄰近新埤鄉最熱鬧的中正路，附近有屏南產業園區，多為在地剛性需求購屋。（圖／翻攝自經濟部屏南產業園區服務中心）

富山不動產店東邱璿樺表示，該物件鄰近新埤鄉最熱鬧的中正路，距離省道屏鵝公路也不遠，附近有屏南產業園區，為新埤鄉蛋黃區，該區屬於封閉型生活圈，多為在地剛性需求購屋。

邱璿樺表示，新埤市區為舊聚落，透天屋齡約30年，總價落在300~400萬元，透天屋齡約40年，價格落在300萬元上下，該物件已低於區域行情，不過新埤鄉因人口持續流失，房市交易量長期低迷，轉手機會不高，即便是剛需，研判也要三拍以後較有機會拍出。

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