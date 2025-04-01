慘！Q1移轉棟數年減24%　創7年同期新低

▲六都3月買賣移轉棟數出爐，雖然月增16.8%，但年減21.1%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

六都3月買賣移轉棟數出爐，雖然月增16.8%，但年減21.1%。從Q1來看，也感受到明顯衰退，六都年減24%，為近7年同期新低，其中以台南、新北下跌最多。

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六都地政局公布3月買賣移轉棟數，共1萬8211棟，月增16.8%，但年減幅度達21%，其中只有台中微幅成長，其他五都全數下跌，其中又有台南下跌最多，近乎腰斬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說明：「3月交易量較上月明顯增長，首先是春節後部分地區新案交屋潮再起，且去年Q4排隊等候撥款的房貸案件，在今年初貸款水位稍降後，陸續完成撥款過戶，加上央行未加碼信用管制，整體買氣較2月回穩。」

▲2025年3月六都買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

但若從Q1來看，六都的建物買賣移轉棟數共4萬8035，年減24%，為近7年同期新低。其中，以台南、新北下跌最多，台南年減39%，新北則年減33%，且這兩縣市也都創下2016年單季同期最低。

▲Q1六都建物買賣移轉棟數年減24%，其中以新北、台南下跌最多。（表／記者項瀚製）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「新北市近年來重劃區議題濃厚，如新莊、三重以及林口等房市熱門區域，過去新案交屋潮撐高移轉棟數，近期由於房市趨冷，建商減緩推案，加上二手市場亦較無起色，致使整體買氣趨緩不少。」

至於台南，徐佳馨表示：「部分區域由於產業進駐等議題，推波助瀾助長買氣，但央行信用管制等措施影響，投資、置產市場頗為觀望，加上區域近年房價大漲，讓首購族購屋腳步也相繼放緩，以親民房價著稱的都會區，自去年919以來買氣打回上一波房市谷底的慘況。」

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年房市交易逐漸回穩，但仍是自用當道房市交易不易放量，尤其去年3~9月房市交易熱絡，建物買賣移轉棟數月均3.1萬棟，推估可能到9月移轉棟數都可能較去年同期量縮。」

曾敬德補充：「預售市場仍持續推案，但整體市況推估應該維持個案表現，個案銷售期待順銷而非熱銷，至於成屋市場交易觀察房市交易量逐漸回穩，雖然政策因素仍有干擾，但市場也消化了半年的時間。」

不過，曾敬德也提到：「短期股市震盪甚大，也在去槓桿的過程，得觀察股市與國際情勢是否會對後市造成影響。」

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