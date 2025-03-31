ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一坪換一坪是天方夜譚？專家揭「都更棄嬰」要靠這招才能翻身

▲▼ 。（圖／）

▲屋主都希望都更能「一坪換一坪」，但實務上非常難達成，因此目前許多建商改推全案管理，以賺取服務費方式協助改建。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台北市老屋眾多，平均屋齡近40年，屋齡30年以上符合都更危老重建的戶數達65萬戶以上，占比超過7成，都更改建急不可待，尤其近年新屋房價飆升、地震頻傳之下，讓屋主們對於改建的渴望更加迫切。但現況是殘酷的，國內都更牛步現象一直存在，「都更很難啦、等不到啦」的認知深刻烙在每位屋主腦中，想一圓「都更夢」成為相當困難的事。

為什麼都更那麼難？都更專家王鐵成說明，背後最核心的問題正是「屋主期待的，建商給不了」，每位屋主都希望「一坪換一坪」，重建後的實際使用面積不縮水，甚至期望換得更大，但實務上卻非常難達成。

王鐵成進一步說明，傳統都更走建商合建模式，以台北市為例，房屋興建完成後建商普遍要分回3~4成房屋，換言之屋主們只能分到6~7成，在建商瓜分利潤下，屋主們自然難換回期望的坪數，另外台北市還有許多低容積率的住宅用地，傳統建商合建模式下，一坪換一坪成了天方夜譚，出現了許多「都更棄嬰」。

所幸，全案管理解決了這樣的窘境，王鐵成表示，全案管理最大優點就是僅需支付一定比例的服務費，重建後的房屋全歸地主所有，不僅整合效率大增，也滿足室內坪數不縮水的核心需求，更還能讓屋主們手握選擇權，掌握主導性，因此，全案管理也在國內逐漸受到關注。

不過，皇長建設機構總裁林妍珺表示，目前國內全案管理市場仍存在不少問題，業者素質參差不齊，一些「半套式服務」被地主詬病，甚至出現糾紛。因此，皇長建設機構去蕪存菁，結合傳統建商合建、全案管理委建的優點，並去除其各自缺點，推出全案管理2.0的新式都更，她稱為皇長版的全案管理。

第一，由於全案管理公司僅收取一定金額的服務費，利潤比傳統建商合建少非常多，因此一般全案管理公司大多不願投入前期的整合開發，也就是屋主們需自行達到高度共識，甚至成案後，再來找全案管理公司協作，這在實務上本就是件難事，且就算達成共識，重建規模也不會太大，將進一步影響重建後的房價表現。林妍珺表示，皇長版全案管理專攻北市都更案，初期就會投入資金進場整合，加速都更進行的同時，也為地主創造最大的經濟產值。

第二，在傳統全案管理模式中，業者進場時間點普遍晚，前期屋主們可能需自行找尋專業團隊，支付相關費用，此外，全案管理的資金模式為使用地主們的土地貸款支付營造費用，讓不少地主擔心貸款金額不夠支付營造及其他成本，還需掏錢出來。林妍珺表示，皇長版全案管理前期就進場整合，將支付代墊款，且前期就會定出完整的財務模型，興建過程中也有代墊機制，讓地主們於重建過程中，一毛都不用多支出。

第三，傳統全案管理模式中的房屋品質、銷售環節也讓不少地主們擔憂，像是擔心房屋品質不良、房屋賣不掉，存有利息付不出來及押貨等壓力。林妍珺表示，皇長版全案管理秉持一條龍服務精神，從評估期、開發期、規劃期、興建期、交屋期層層把關，並配合一級營造團隊供地主們遴選，也正因對營造品質有信心，完工後提供稀有售後服務，這是一般小案子、小業者難以做到的。此外，關於地主擔心房子賣不好、賣不掉的疑慮，皇長配合一流代銷團隊，在興建時預售，也能與地主溝通出一個價格買斷，消除地主們對風險的擔憂疑慮。

延伸閱讀
▸ 她去北市網紅咖啡廳見「一幕」傻眼：細節很嚇人　掀網熱議
▸ 男花889萬買房　7年後驚見地下室才知「原屋主沒搬走」！法院判決超意外
▸ 原始連結

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

沿捷運找好屋　經濟博士存5房月收租18萬

中山大學國際金融研究學院助理教授佘博文，對投資股市興趣缺缺，但對房地產充滿熱情。9年前他開始在高雄置產，如今手握5間房產，市值漲至近7千萬元，與入手成本相較翻了近1倍，月收租金達18萬元；只看熟悉區域、沿軌道找房、跟著重大建設走，佘博文透露買進保值好房的絕招。

1小時前

租客控廚房損壞、電源開關故障！拒付4個月租金　房東怒告結果曝

台南市一名黃姓房東控訴，112年間將一棟透天厝2樓至5樓租予馬姓女子使用，未料馬女卻積欠房租長達4個月，另還欠下網路費等，共計8萬6060元，黃姓房東屢次追討未果，因此寄存證信函要求終止租約，但竟遭馬女拒收，因此憤而提告，請求馬女返還積欠租金，並將搬離該屋。台南地院法官審理後，判處馬女謙讓返還該屋予黃姓房東，並應給付8萬6060元。全案可上訴。

1小時前

雪梨百年老屋「清出10車垃圾」拍賣　逾5000萬高價售出

澳洲雪梨一處曾有囤積者居住的房子費時2年多才整理完畢，格局2房1衛，總共清出10車垃圾。不過令人關注的是，歷經拍賣會競價之後，這間房子最終以245萬澳幣（約新台幣5086萬元）的高價售出，遠高於底價185萬澳幣。

2小時前

台糖出重手宣布解約！業者狂違規屢勸不聽　崇賢銀髮住宅需返還

台糖公司24日發新聞稿宣布，已於今年3月11日與原承租方「家苑健康股份有限公司」終止承租「台南崇賢循環銀髮住宅」的合約，並要求家苑公司於3月31日前將房地回復原狀返還。台糖表示，家苑公司自承租該銀髮住宅後，對方屢次違反合約規定，台糖多次要求改善未果，因此決定依約終止雙方租賃關係。

2小時前

結合眷村改建！台南社宅將完工　下半年開放入住

台南市仁德區的「二空新村(A區)都市更新案」即將完工，據悉社會住宅「宜居仁愛」預計於下半年開放民眾申請入，該案包含1至3房型，共有75戶，未來可以滿足更多民眾的生活需求。

3小時前

從小住南部透天　2原因「拒絕住大樓」！一票點頭：人多嘴雜

一名男網友表示，從小就住在南部的透天厝，因此一直認為「透天才是自己的家」，無法接受住大樓，因為大樓有地下室、電梯，只有打開門那一刻，才算是「自己的家」，不過現在房價高漲，市區幾乎都是大樓，找不到便宜的透天厝，除非到很偏僻的地方，貼文掀起討論。

4小時前

一坪換一坪是天方夜譚？專家揭「都更棄嬰」要靠這招才能翻身

台北市老屋眾多，平均屋齡近40年，屋齡30年以上符合都更危老重建的戶數達65萬戶以上，占比超過7成，都更改建急不可待，尤其近年新屋房價飆升、地震頻傳之下，讓屋主們對於改建的渴望更加迫切。但現況是殘酷的，國內都更牛步現象一直存在，「都更很難啦、等不到啦」的認知深刻烙在每位屋主腦中，想一圓「都更夢」成為相當困難的事。

4小時前

地震險只理賠「屋全倒」150萬！全台投保率不到4成...原因曝光

緬甸超過8級地震震驚全球，鄰近泰國曼谷一棟興建中的高樓應聲崩塌，不禁讓人擔心台灣位處地震帶上，萬一發生相同情形，地震險有賠嗎？921後，地震險是政策性保險，必須要跟著房貸一起投保，但只賠房屋全倒金額150萬元、臨時住宿費20萬元，全台投保率因此不到4成。

4小時前

台中預售這3區還賣得動　他意外「中古透天」逆勢交易增

雖然市場受政策影響而趨於觀望，但台中仍有部分建案銷售表現突出，實登顯示，919央行第七波信用管制後，住宅部分由北屯區、太平區、南區還賣得動，商辦部分集中西屯區，而在地房仲也觀察，12月過後，中古客轉頭開始找透天產品。　

4小時前

男友買房「她卻不想結婚了」　女曝真實原因！一票人吵翻

一名女網友和男友交往3年，對方買了間房，也希望未來她能一起住進去；然而，她卻產生悲觀的想法，覺得似乎無法跟他結婚了。對此，部分網友認為，女方想太多；不過，也有許多人能理解，直呼「不能接受就不要勉強吧！」

6小時前

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

樓上防水層失效！害天花板漏水　..

屋主婚房買7年沒住　清潔員闖入..

怕噪音買頂樓「過年崩潰了」　主..

買2500萬新屋「每月房貸8萬..

年輕人出現「等房族」？專家揭1..

老公寓共同持有！大伯想賣「要買..

買家開1250萬「談1680萬..

台糖宣布與家苑健康解約　要求銀..

七期未來十大摩天樓　「台中10..

徐佳馨／史上最大規模退休狂潮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

沿捷運找好屋　經濟博士存5房月..

租客控廚房損壞、電源開關故障！..

清出10車垃圾　雪梨破屋500..

台糖宣布與家苑健康解約　要求銀..

台南仁德社宅將完工　下半年開放..

從小住南部透天　2原因「拒絕住..

專家揭「都更棄嬰」要靠這招才能..

地震險只理賠「屋全倒」150萬..

台中預售這3區還賣得動　他意外..

男友買房「她卻不想結婚了」　女..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366