一坪換一坪是天方夜譚？專家揭「都更棄嬰」要靠這招才能翻身

▲屋主都希望都更能「一坪換一坪」，但實務上非常難達成，因此目前許多建商改推全案管理，以賺取服務費方式協助改建。（圖／CTWANT）

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台北市老屋眾多，平均屋齡近40年，屋齡30年以上符合都更危老重建的戶數達65萬戶以上，占比超過7成，都更改建急不可待，尤其近年新屋房價飆升、地震頻傳之下，讓屋主們對於改建的渴望更加迫切。但現況是殘酷的，國內都更牛步現象一直存在，「都更很難啦、等不到啦」的認知深刻烙在每位屋主腦中，想一圓「都更夢」成為相當困難的事。

為什麼都更那麼難？都更專家王鐵成說明，背後最核心的問題正是「屋主期待的，建商給不了」，每位屋主都希望「一坪換一坪」，重建後的實際使用面積不縮水，甚至期望換得更大，但實務上卻非常難達成。

王鐵成進一步說明，傳統都更走建商合建模式，以台北市為例，房屋興建完成後建商普遍要分回3~4成房屋，換言之屋主們只能分到6~7成，在建商瓜分利潤下，屋主們自然難換回期望的坪數，另外台北市還有許多低容積率的住宅用地，傳統建商合建模式下，一坪換一坪成了天方夜譚，出現了許多「都更棄嬰」。

所幸，全案管理解決了這樣的窘境，王鐵成表示，全案管理最大優點就是僅需支付一定比例的服務費，重建後的房屋全歸地主所有，不僅整合效率大增，也滿足室內坪數不縮水的核心需求，更還能讓屋主們手握選擇權，掌握主導性，因此，全案管理也在國內逐漸受到關注。

不過，皇長建設機構總裁林妍珺表示，目前國內全案管理市場仍存在不少問題，業者素質參差不齊，一些「半套式服務」被地主詬病，甚至出現糾紛。因此，皇長建設機構去蕪存菁，結合傳統建商合建、全案管理委建的優點，並去除其各自缺點，推出全案管理2.0的新式都更，她稱為皇長版的全案管理。

第一，由於全案管理公司僅收取一定金額的服務費，利潤比傳統建商合建少非常多，因此一般全案管理公司大多不願投入前期的整合開發，也就是屋主們需自行達到高度共識，甚至成案後，再來找全案管理公司協作，這在實務上本就是件難事，且就算達成共識，重建規模也不會太大，將進一步影響重建後的房價表現。林妍珺表示，皇長版全案管理專攻北市都更案，初期就會投入資金進場整合，加速都更進行的同時，也為地主創造最大的經濟產值。

第二，在傳統全案管理模式中，業者進場時間點普遍晚，前期屋主們可能需自行找尋專業團隊，支付相關費用，此外，全案管理的資金模式為使用地主們的土地貸款支付營造費用，讓不少地主擔心貸款金額不夠支付營造及其他成本，還需掏錢出來。林妍珺表示，皇長版全案管理前期就進場整合，將支付代墊款，且前期就會定出完整的財務模型，興建過程中也有代墊機制，讓地主們於重建過程中，一毛都不用多支出。

第三，傳統全案管理模式中的房屋品質、銷售環節也讓不少地主們擔憂，像是擔心房屋品質不良、房屋賣不掉，存有利息付不出來及押貨等壓力。林妍珺表示，皇長版全案管理秉持一條龍服務精神，從評估期、開發期、規劃期、興建期、交屋期層層把關，並配合一級營造團隊供地主們遴選，也正因對營造品質有信心，完工後提供稀有售後服務，這是一般小案子、小業者難以做到的。此外，關於地主擔心房子賣不好、賣不掉的疑慮，皇長配合一流代銷團隊，在興建時預售，也能與地主溝通出一個價格買斷，消除地主們對風險的擔憂疑慮。

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