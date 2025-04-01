北市捷運沿線「5大公辦都更案」啟動　住都中心投入195億元

▲國家住都中心宣布將再招商5案公辦都市更新，投資金額超過195億元。(圖/國家住宅及都市更新中心提供)

記者陳致平／台北報導

國家住都中心先前舉行「2025公辦都市更新招商發布會」，宣布將於北捷沿線站點推出5件公辦都更招商案，包括中正區、信義區、中山區及南港區等北市核心地區，投資金額超過195億，並強調過去6年住都中心已完成14件公辦都更招商案，累計投資金額達898億元。

住都中心今年將提升都更量能，推出5大招商案件，5案皆位於台北捷運沿線，分別在南京復興站推出「南京龍江案」、松江南京站推出「中山長春案」、市政府站推出「信義雅祥案」、後山埤站推出「台電後山埤案」、植物園站則是「中正永昌案」。

住都中心表示，此次公辦都更招商案位在核心地區，擁有優越的地理位置、交通設施及完善生活機能，預計將近一步帶動發展機會，提升地方生活品質。預計將在今年第三季開始陸續對外舉辦招商說明會，透過公辦都更帶動都市空間再生活化。

▲住都中心今年再推五大招商案 ，總投資金額達195億。（圖／國家住都中心提供）

另外，國家住都中心補充，近年推出的「整合達人計畫」，首度嘗試與民間專業整合團隊建立合作管道，希望借助民間經驗，以更合適的整合策略及實務規劃建議，在更新前期就整合多數地主意願，為出資人降低溝通時間及成本，加速前期整合效率。

住都中心補充道，自2018年成立以來，攜手中央與地方政府，及台灣銀行、台灣電力公司等國公營單位合作活化國公有土地，並整合高達527位私有地主參與更新，吸引12家民間出資人參與，6年成功招商14案，累積的投資金額達898億元6年成功招商14案公辦都更，成為全國招商量最高的行政法人。