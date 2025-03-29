329大檔熄火　南台灣案量減33%現「開案即讓利」

記者張雅雲／高雄報導
傳統推案旺季329檔期即將到來，不過今年南台灣旺季不旺，台南、高雄的總銷金額，相較去年同期破千億水準出現明顯下滑，合計僅852.7億元，大幅衰退33%。專家透露，甚至有部分新案開案即讓利。
《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點
▲傳統推案旺季329檔期即將到來，不過今年南台灣旺季不旺，除少數大型指標案撐盤外，其餘多為零星中小型個案。（圖／記者張雅雲攝）
根據《591新建案》、高雄市市調協會統計，台南、高雄南二都的329檔期，去年總銷金額達1283.3億元，從破千億案量衰退至今年852.7億元，大幅下滑33%，其中台南衰退最多，高達4成。
|年分
|台南個案數(個)
|台南總銷金額(億元)
|高雄個案數(個)
|高雄總銷金額(億元)
|2024
|21
|574.7
|34
|708.6
|2025
|23
|324.5
|28
|528.2
|較去年增減
|9.5%
|-43.5%
|-17.6%
|-25.4%
▲台南、高雄近兩年329推案狀況。資料來源：《591新建案》、高雄市市調協會。（ETtoday製表）
高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，以往329檔期與928檔期搭配春假及國慶連假，總能帶動一波購屋熱潮。然而自去年928檔期強碰金龍風暴後，連帶影響今年329檔期的表現，市場成交量與來人信心持續萎縮，傳統檔期效應大幅弱化，導致買氣持續低迷。
▲今年329檔期台南市大型個案不多，「成大之森」總銷60億元，為今年台南最高。（圖／記者張雅雲攝）
與去年同期相比，今年高雄329檔期的來人數減少8成，成交量也呈現類似情況，除少數大型指標案「中山鉑悦」撐盤外，其餘多為零星中小型個案，建商對推案態度轉趨保守，反映市場的不確定性，部分早期以舊成本興建的成屋案，因利潤空間較大，近期採取「開案即讓利」策略，搶攻買氣。
《591新建案》組長林哲緯指出，這次329推案兩地量體均明顯熄火，其中台南市大型個案不多，量能較去年縮水逾4成之多，而高雄個案數及總銷金額均走跌。
林哲緯分析，現階段除了建商觀望，代銷業者也謹慎評估接案價格，不再像前幾年一樣照單全收，一再以創價行情搶接案，整體市場步調放慢不少。
|縣市
|區域
|案名
|建商
|戶數(戶)
|坪數(坪)
|總銷(億)
|高雄市
|新興區
|中山鉑悦
|興富發
|551
|21~41
|90
|台南市
|北區
|成大之森
|中德建設
|571
|22~34
|60
|台南市
|永康區
|聯上建築永康案
|聯上建築
|262
|-
|45
|高雄市
|三民區
|豐彩
|和築
|274
|-
|41
|高雄市
|鼓山區
|耀美術
|城揚建設
|143
|24~45
|35
|高雄市
|楠梓區
|冠傑AI
|冠傑建設
|217
|-
|35
|高雄市
|三民區
|城揚 Twin S
|晟揚建設
|170
|21~46
|33
|高雄市
|楠梓區
|白隅
|興華城建設
|174
|24~42
|31
|台南市
|永康區
|勝美建設平道段案
|勝美建設
|321
|-
|29.9
|高雄市
|三民區
|艾美松
|三嘉開發
|144
|27~39
|27
▲南二都329檔期總銷前10大個案。資料來源：《591新建案》、高雄市市調協會。（ETtoday製表）
蔡紹豪分析，相較舊成本新案，目前在線銷售或已開案的預售案難有降價空間，第七波信用管制後，近半年待售期拉長，人事成本、管銷成本及利息等無形成本上升的影響，建商的財務壓力增加，售價不僅難以下調，甚至可能進一步上揚，蔡紹豪說：「這些成本最終還是會反映在房價上，短期內價格趨堅的態勢難以扭轉。」
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