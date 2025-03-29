329大檔熄火　南台灣案量減33%現「開案即讓利」

記者張雅雲／高雄報導

傳統推案旺季329檔期即將到來，不過今年南台灣旺季不旺，台南、高雄的總銷金額，相較去年同期破千億水準出現明顯下滑，合計僅852.7億元，大幅衰退33%。專家透露，甚至有部分新案開案即讓利。

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▲傳統推案旺季329檔期即將到來，不過今年南台灣旺季不旺，除少數大型指標案撐盤外，其餘多為零星中小型個案。（圖／記者張雅雲攝）

根據《591新建案》、高雄市市調協會統計，台南、高雄南二都的329檔期，去年總銷金額達1283.3億元，從破千億案量衰退至今年852.7億元，大幅下滑33%，其中台南衰退最多，高達4成。

年分 台南個案數(個) 台南總銷金額(億元) 高雄個案數(個) 高雄總銷金額(億元) 2024 21 574.7 34 708.6 2025 23 324.5 28 528.2 較去年增減 9.5% -43.5% -17.6% -25.4%

▲台南、高雄近兩年329推案狀況。資料來源：《591新建案》、高雄市市調協會。（ETtoday製表）

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，以往329檔期與928檔期搭配春假及國慶連假，總能帶動一波購屋熱潮。然而自去年928檔期強碰金龍風暴後，連帶影響今年329檔期的表現，市場成交量與來人信心持續萎縮，傳統檔期效應大幅弱化，導致買氣持續低迷。

▲今年329檔期台南市大型個案不多，「成大之森」總銷60億元，為今年台南最高。（圖／記者張雅雲攝）

與去年同期相比，今年高雄329檔期的來人數減少8成，成交量也呈現類似情況，除少數大型指標案「中山鉑悦」撐盤外，其餘多為零星中小型個案，建商對推案態度轉趨保守，反映市場的不確定性，部分早期以舊成本興建的成屋案，因利潤空間較大，近期採取「開案即讓利」策略，搶攻買氣。

《591新建案》組長林哲緯指出，這次329推案兩地量體均明顯熄火，其中台南市大型個案不多，量能較去年縮水逾4成之多，而高雄個案數及總銷金額均走跌。

林哲緯分析，現階段除了建商觀望，代銷業者也謹慎評估接案價格，不再像前幾年一樣照單全收，一再以創價行情搶接案，整體市場步調放慢不少。

縣市 區域 案名 建商 戶數(戶) 坪數(坪) 總銷(億) 高雄市 新興區 中山鉑悦 興富發 551 21~41 90 台南市 北區 成大之森 中德建設 571 22~34 60 台南市 永康區 聯上建築永康案 聯上建築 262 - 45 高雄市 三民區 豐彩 和築 274 - 41 高雄市 鼓山區 耀美術 城揚建設 143 24~45 35 高雄市 楠梓區 冠傑AI 冠傑建設 217 - 35 高雄市 三民區 城揚 Twin S 晟揚建設 170 21~46 33 高雄市 楠梓區 白隅 興華城建設 174 24~42 31 台南市 永康區 勝美建設平道段案 勝美建設 321 - 29.9 高雄市 三民區 艾美松 三嘉開發 144 27~39 27

▲南二都329檔期總銷前10大個案。資料來源：《591新建案》、高雄市市調協會。（ETtoday製表）

蔡紹豪分析，相較舊成本新案，目前在線銷售或已開案的預售案難有降價空間，第七波信用管制後，近半年待售期拉長，人事成本、管銷成本及利息等無形成本上升的影響，建商的財務壓力增加，售價不僅難以下調，甚至可能進一步上揚，蔡紹豪說：「這些成本最終還是會反映在房價上，短期內價格趨堅的態勢難以扭轉。」



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