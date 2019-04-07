一坪要87.5萬！東區住宅不跌反升　房仲曝4字關鍵點

▲東區倒店潮。（圖／記者范綱儀攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北東區倒店浪潮未止，導致店面價格下滑，反觀住宅行情卻逆勢成漲，一坪要價87.5萬元，令人十分意外，對此房仲業者點出，關鍵是4個字「生活機能」，一個商圈要正常運作需有人潮、錢潮支撐，但住宅市場則不需要，縱使周邊沒有大型商圈，但有一般生活所需的超市、餐飲、美妝、服飾等，且交通又方便，短期不會有明顯的價格變化。

台灣房屋智庫統計，北市六大百貨商圈去年和前年住宅價格變化，只有八德微風商圈周邊住宅價格小跌1％，其餘東區、信義、南西、天母商圈旁住宅行情上漲1～3％，當中又以北車漲11％最多。

六大商圈當中又以東區旁住宅房價最高，一坪高達87.5萬元。其次是信義商圈一坪85.6萬元，第三名是微風八德83.5萬元，其餘北車、南西、天母等全在6字頭區間。

最令人意外的是東區周邊住宅行情，不減反增，與近期不斷撤離的店家、房東調降租金留人的狀態形成強烈對比，對此第一太平戴維斯協理丁玟甄今天受訪時認為，原則上店面、住宅為兩個不同市場。

▲東區店面招租。（圖／東森新聞）



她解釋，東區商圈大多為零售業，因為人潮減少難以支撐衝擊生意，才陸續撤離，一個商圈要正常運作需有人潮、錢潮支撐，反觀住宅卻不需要。

她表示，住宅社區只要還有一般生活所需的超市、餐飲、美妝、服飾等，且交通又方便，縱使大型商圈陸續撤離，短期內房價不會有明顯變化，東區附近有多個大型百貨及捷運站交通便利，集合多項優勢，周邊住宅房價自然降不下來。

丁玟甄舉例，反觀天母早期多外國人外派至此，隨著時空背景不同，外籍外派人士減少，且不再侷限於天母居住、消費，紛紛轉戰信義區，住宅人口減少、自然影響到在地商圈蕭條，因而近幾年天母房價也逐步向下修正。