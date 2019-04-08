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新案點燈率低也不怕　八德興仁夜市滿租率達8成

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▲▼八德興仁花園夜市。（圖／記者黃靖惠攝）

▲八德興仁花園夜市。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北六大商圈被爆衰退，反觀桃園佔地6000坪的八德興仁花園夜市，開業將近5年，依然熱鬧滾滾，且攤商滿租率達8成，上週4天連假就帶來將近8萬人次觀光人潮，不只塞滿每個攤位，就連外圍的停車場也跟著爆滿，與周圍新建案的低點燈率相比，形成強烈對比。

八德擴大重劃區前幾年被投資客炒熱，隨著房市反轉、買盤縮手，多數新建案乏人問津，一入夜後，大樓點燈率立即見真章，與一旁興仁夜市擠滿人潮場景，形成強烈的對比。

興仁花園夜市在八德擴大都市計畫區內，位於長興路與中正路交叉口，2014年開幕至今將近5年，佔地約6000坪，又分為美食區及遊戲區，總計600多個攤位，出租率高達8成多。

▼八德興仁花園夜市。（圖／記者黃靖惠攝）
▲▼八德興仁花園夜市。（圖／記者黃靖惠攝）

興仁花園夜市湯姓執行副總表示，興仁花園6千坪土地，每月租金300～400萬元，每個攤位月租1萬元，部分攤商會需要大空間營業，一次租4個攤位合併，所以每攤租金1～4萬元不等，攤位眾多且重複性不高，吸引新竹以北的消費族群造訪。

湯副總表示，上週清明4天連假從北中南各地的觀光人潮塞爆夜市，平均單日將近2萬人造訪，每個攤位都呈現爆滿狀況，且滿租率將近8成以上，團隊十分用心經營夜市，為了與其他夜市做出區隔，不只攤位井然有序、且動線流暢，再加上有鐵皮頂棚，縱使下雨天也不怕淋到雨，且為了兼顧經濟及環保，還採用稻殼環保筷子。

▼八德興仁花園夜市。（圖／八德興仁花園夜市臉書粉專）
▲▼八德興仁花園夜市。（圖／八德興仁花園夜市臉書粉專）

關鍵字：八德興仁夜市八德桃園夜市八德擴大重劃區

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