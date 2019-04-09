北市CP值最高3條街　買中正區3房省735萬

▲北市信義區的吳興街。（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

房仲業者統計，台北市中正區中華路二段、大安區臥龍街、信義區吳興街這三條路的房屋CP值高，以行政區均價和路段均價相比較，會發現有20萬元以上價差，以中正區的行政區房價，一坪均價76.2萬元，但中華路二段一坪均價51.7萬元，價差高達24.5萬元，一坪30坪房屋來算，買到對的路段省下735萬元，形同一台賓士車錢。

永慶房屋依據實價登錄資料調查，台北市買房CP值最高三條街分別是「中正區中華路二段」、「大安區臥龍街」、「信義區吳興街」三個路段，以行政區均價和路段均價相比，兩者價差都在20萬元以上。

價差最大的為中正區，行政區房價一坪76.2萬元，但中華路二段一坪51.7萬元，價差高達24.5萬元，以一間30坪房屋來算，買到對的路段可省下735萬元，形同一台賓士車錢。

其次是信義區行政區一坪72.2萬元，但吳興街一坪50萬元，價差達22.2萬元，以一間一間30坪房屋計算，買到對的路段可省下666萬元，足以買下兩個北市坡平車位。

大安區行政區一坪84.5萬元，但臥龍街一坪62.5萬元，價差達22萬元，以一間30坪房屋計算，買到對的路段可省下600萬元。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑提醒，信義區吳興街巷弄較窄，行車出入或有停車需求較需注意；另中正區中華路二段周邊物件以屋齡40年以上的公寓，及35-40年的華廈為主，市容稍嫌老舊，但生活機能相當完整；臥龍街採買機能佳、近捷運麟光站，屬於鬧中取靜路段，不過由於直面福地且鄰近殯葬相關產業，若不避諱這樣的殯葬概念宅，則不失為購屋的另類選項。