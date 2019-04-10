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啞巴兒子反咬一口　Sway：新莊成降價起始點

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▲皇翔御花園。（圖／翻攝自皇翔御花園臉書專頁）

▲皇翔御花園。（圖／翻攝自皇翔御花園臉書專頁）

記者黃靖惠／綜合報導

新北副都心「皇翔御花園」新案當初破盤第一槍3字頭，震撼市場，吸引購屋族群進場接盤，但如今低價接盤的買家又傳持有5個月轉手，小賠88萬元，對此房市專家Sway在臉書上PO文，要大家不要以為買了房子如同養「啞巴兒子」，以為可以賺錢收租又保本，現實情況是不知道要租給誰啊？

他認為，目前很多重劃區還在跌，事實是新莊正走回1坪30萬元的起始價，引發全新北市大降價，未來北北桃也將跟進，之後引發蝴蝶效應，台中、高雄再接棒。

投資客滿手現金也不該投資房地產，他認為，投資房地產是最笨的行為，或許有人認為把錢放在銀行會被通膨吃掉，所以要買個房子來當資產，但實際情況是，屋主持有5個月賠88萬元，不比被通膨吃掉的來得。

又有人想買個房子賺錢收租又保本，如同養了一名「啞巴兒子」，但他表示，現實的情況是不知道要租給誰啊？因為都少子化跟等繼承。

他表示，還是有人認為只買市中心，又可租人又保值！很可惜答案還是市中心太貴沒人要租，人家會去排隊抽社宅，不然就租頂加省一下，再沒有就去郊區，省租金才是王道。

他也表示，新莊重劃區內全新大四房，租金只剩2萬多，而且有一大堆房可以挑三揀四，根本就是滯銷，別在妄想要投資。

關鍵字：Sway房價新北副都心價格

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