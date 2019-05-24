跨市區處女作獲好評　茂美洋建設機構推有氧運動複合宅銷售成績亮眼

▲茂美洋首跨市區，在大里推出同名建案，銷售成績亮眼。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

海線經營30年屢獲好評的茂美洋建設機構，首跨大里區試水溫推出同名建案「茂美洋」，在大里仁化路近2千坪基地，主打社區大樓、透天宅複合式有氧運動宅，在大里地區極具吸引力。進場迄今已銷售8成之多，值得首購族及新婚小家庭參考。

大里區因不少建設利多，房市持續加溫，包括台74線快速道路新增大里北出南入雙向匝道及草湖匝道，最快2021年通車，整體帶動大里區發展。

▲茂美洋建設機構推出同名有氧運動複合宅，吸引許多買家。（圖／記者李忠憲攝）

茂美洋建設機構跨出海線，選擇屯區之大里仁化工業區旁，推出「茂美洋」同名建案，為的就是希望以超值價格及品質保證來打響名號。在海線就擁有豐富的造鎮經驗，特別是102年所推出的「馥邦天下」，基地8000坪規劃約250戶的造鎮案也已熱烈完銷。此次大里建案「茂美洋」基地面積達1800多坪，推出大樓、透天複合式住宅，大樓為地上15層，地下2層，坪數20至35，182戶；透天共25戶，地坪則介於23至64坪。

宏全盛銷售總經理蕭凱杰表示，該建案打著有氧運動宅，除了家戶都配有樂奇室內單向流新風淨化系統，以及BWT全棟式濾沙淨水設備、DEREK衛浴、德國太格木地板、白馬磁磚等。社區更打著少見的戶外標準全場籃球場，周邊有雙公園、綠覆帶環繞，室內也有健身會館、瑜珈教室、兒童遊戲沙坑及投幣洗車區等。實用公設已是同區域建案之冠，也因此自推出後至今，已有銷售8成之多的好成績。

▲茂美洋建案家戶都有單項流新風淨化系統，維持室內空氣品質，周邊更有公園可休憩。（圖／記者李忠憲攝）

宏全盛銷售蕭凱杰總經理說明，在生活機能上，茂美洋離成功、塗城商圈只有5分鐘車程，仁化黃昏市場7分鐘、台中軟體園區10分鐘，周邊有台74線，交通便利。而健民國小與光正國中都在5分鐘車程內，接送方便，歡迎有興趣購屋的民眾洽詢。

▲茂美洋建案周邊有塗城等商圈，購物便利。（圖／業者提供）

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