39坪三代同堂！20年老屋微整形　「畸零角」瞬變空間亮點

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▲20年的老屋原先有許多「畸零角」，在設計師的巧手下，瞬間變成了空間亮點！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

若是運用得當，小角落、畸零角也能成為居家亮點。有間屋齡超過20年的老房子面臨三代同堂，不同家庭成員的需求，以及老房子的外牆漏水、地坪落差、格局中很多梁柱的問題。擁有30年設計經驗的莊昱宸設計師，將基礎工程補強之後，並且重新裝潢把這間老房子華麗改造，全新的樣貌讓網友看了直呼「超漂亮！」

20年的老屋已陪伴三代同堂的屋主度過許多幸福時光，為提升家人的生活品質，屋主便委予研棠設計替老屋進行汰舊換新的工程，將外牆的裂縫填補、解決漏水問題，以及架高地坪改善傾斜問題，把基礎工程處理妥當，鞏固設計的基底。

▲▼原本屋內有外牆漏水、地坪落差、格局中很多梁柱的問題。



莊昱宸表示，「39坪對於三代同堂來講，空間並不是很大，那又因為我們這次的屋子最大的挑戰是，它的柱位跟樑位的問題，比矮比較壯，那個柱子都很大支。所以這次跟屋主討論在設計的重點上，屋主比較偏向黑灰白的味道，那我們就用比較沉穩的黑灰白去處理，就是用秋香或是雞翅木的顏色，來帶領那灰階的地磚。」

不過，屋內使用黑灰白的顏色雖然沉穩，卻也營造出嚴肅的氛圍，於是設計團隊這次在配件（沙發、窗簾等）上就選用比較活潑的顏色，讓屋主回到家能夠達到放鬆的效果；此外，使用黑灰白基調和軟件活潑跳色，會讓整個空間的延續性拉開，這種延續性的視覺會也讓空間變得更大更高。

▲屋主比較偏向黑灰白的味道。



▲設計團隊這次在配件（沙發、窗簾等）上選用比較活潑的顏色。



這次的老屋翻新還有一項大挑戰，那就是如果將格局圖攤開，會發現空間有許多畸零角。莊昱宸表示說，「長輩都會比較注意風水的問題，所以原本它（畸零角）是比較散亂，就因為屋主他想要避開樑柱，不要睡在樑下，所以我們這一次整個規劃上，還是回歸到我們原先設計的精神上，不要浪費任何的空間。」

▲看得出來這是20年的老屋嗎！？



設計團隊將屋內所有的走道都運用在公設上，讓每一個空間都有照顧到，於是做了一個玄關，用一個迂迴、停頓的動作，讓人回到家有一個喘息的地方。而原先房內有條樑柱在床的正上方，設計師也將床改了方向，並且還多了臥榻，即使現在床頭的部分還有樑柱，但設計師已做了推拉門，讓裡面多了一個空間可以收納更多東西喔！

▲現在床頭的部分仍有樑柱，但設計師已做了推拉門，讓裡面多了一個空間可以收納更多東西。