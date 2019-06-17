《傲慢與偏見》珍奧斯汀故居！865年古宅「隱祕寶石」翻新　英鎊87萬求售

▲ 珍奧斯汀在1806搬入史東里莊園。（圖／翻攝自Knight Frank網站，下同）

國際中心／綜合報導

英國華威郡史東里莊園（Stoneleigh Abbey）是《傲慢與偏見》小說作者珍奧斯汀（Jane Austen）成名前的故居。如今，莊園內部一處800多年歷史的八邊形建物翻新，以87萬英鎊（約新台幣3554萬元）的價格出售。

英媒METRO報導，這座八邊形建物早在西元1154年就已建造完工，被外界形容為「隱祕寶石」。房仲Knight Frank表示，建物才剛完成翻新工程，內部總共設計了4個臥房、3間衛浴及3個客廳，另有一棟獨立的附屬偏房。

此外，進門後的空間看起來相當寬敞，有著挑高天花板的設計，幾乎每個角落都有窗戶，光線明亮，且外頭還有大片的草坪花園及停車場。業者霍爾頓（Samantha Holton）提到，目前屋況相當不錯，且建物的悠久歷史無疑增加了買家的關注度，目前已有許多人來預約看房。

事實上，珍奧斯汀是在1806年搬進莊園，隨著母親、姊姊一同入住這棟親戚所繼承的莊園。值得一提的是，當年的園丁雷普敦（Humphry Repton）也成為珍奧斯汀筆下《曼斯菲爾德莊園》當中的角色。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。