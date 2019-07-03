桃園航空城罕見「會自己賺錢的房子」　業者：包租二年、投報6%

▲國際級酒店規格打造的喬崴BNB提供包租二年及紅利回饋，被譽為「自己會賺錢的房子」。（圖／業者提供）



房產中心／綜合報導

時值全台一片爭相「發大財」的熱鬧氣氛下，近期桃園建案「喬崴BNB」看準機場第三航廈基地、雙捷運及航空城套房供不應求的潛在優勢，打著「自己會賺錢的房子」口號，力推酒店式住宅社區，並提供買方若同意託管代租，保證前二年各領3%回饋金的紅利，成功吸引市場目光，紛紛爭當包租公、包租婆。

▲對比世界各國國門，桃園機場週邊城市仍有相當大的開發空間。

曾有專家指出，在台灣投資理財產品就選房地產最穩健，不僅保值、還有機會隨著都市發展計畫大幅成長。綜觀亞洲地狹人稠的高密度開發國家、城市，如：新加坡樟宜機場、桃園成田機場等，國門週邊都市發展皆相當完善，唯桃園市「菓林重劃區」直至近期才正式推動發展計畫，加上南崁一帶以豪宅、家庭式住宅為主，套房幾乎奇貨可居。考量未來星宇航空總部設置後，整體居住需求勢必造成推擠效應，加上第三航廈啟用後，過境旅客住房數供不應求，足見現在投資菓林地區套房的未來性指日可待。

近期喬崴BNB熱鬧展開動土儀式，正式宣布喬崴國際機場酒店＋喬崴BNB酒店式住宅社區正式動工。喬崴建設業務部康經理分析，喬崴BNB可說是複製喬崴MOMA一推出即迅速完銷、交屋後同時租滿的成功經驗，再針對建材、公設、坪效全面升級，並加碼提供包租二年服務，未來將與喬崴國際機場酒店共享服務。

▲喬崴BNB含裝潢家具及家電，免去客戶費時處理房子的麻煩。

有別於airbnb平價版日租民宿的概念，喬崴BNB直接將拉高到國際酒店規格，強調房屋隔音效果好、外觀設計新穎時髦，而且買房直接帶裝潢、包家電：冰箱、冷氣、廚具、沙發一應俱全，物業也直接交由喬崴國際託管，免去自行規劃整理的惱人瑣事，買房直接等收租，比起投資海外房地產買得到、看不到的不確定性，喬崴BNB直接座落桃園國門區段，對投資者來說相對安心；另外，也很適合做為移民僑胞或不定期旅居海外人士作為返台的居住基地，讓資產不閒置、效益發揮最大值。

▲▼喬崴bnb位於costco及特力商城延伸商圈，一線盡享生活機能。

喬崴BNB位於COSTCO、台茂購物中心、特力屋商圈延伸，一線滿足生活所需，距離機場捷運A11站約2公里、預定G31菓林站180公尺，房型為面寬3米6、17~26坪的大套房約387戶，含裝潢、家具家電設備，總價約400~500萬之間，成交價每坪25~28萬，首付30萬起。社區可與前棟飯店共享公設、社區內設置無人商店並透過太陽能供電設備回饋金支付每月社區管理費等，喬崴國際表示，商圈機能、交通便捷全方位滿足生活需求之外，還有回饋金可補貼管理費，依據這些利多來看，對房東(所有權人)而言，喬崴BNB是一座真正「 自己會賺錢」的房子。

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