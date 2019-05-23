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營建老牌進駐基隆！精品級山海豪宅「台北雪梨灣」開價僅1字頭

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▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

▲台北雪梨灣以豪宅規格打造，開價僅1字頭，吸引許多基隆在地客群目光。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

如果有機會以1字頭房價入主精品級山海景觀豪宅，且距離台北市只要30分鐘，你會否心動？近期網路掀起一波「誤以為很遠、其實比新北許多地方離市區更近」的基隆，房價合理、優質的生活機能與環境引發許多在地網友大嘆離不開。近期營建老牌便在基隆當地以澳洲港灣大城靈感，興建一座依山傍水的景觀美宅「台北雪梨灣」，吸引在地客目光。

▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

▲台北雪梨灣提供1~4房多元房型滿足全齡化社區住戶需求。

基隆市區住宅趨近飽和，新開建案數量不多，許多基隆地區的購屋族很難找到合適標的，台北雪梨灣專案經理許淳善表示，由於基隆對於新開建案的環評審核及放款條件皆相當嚴格且耗時，導致許多建商寧可把心力投注在新北、桃園等地，導致基隆新建案量少而稀有，全案400多戶的台北雪梨灣從3月中開賣不到2個月即熱銷超過3成，顯見基隆當地確實有潛在購屋需求。

▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

▲與信義區豪宅陶朱隱園同血統的台北雪梨灣，同樣呈現圓弧外觀。

台北雪梨灣是由具備37年營造實力、榮獲國家金石獎、金質獎肯定的「總行營造」近期自創全新品牌「六峰建設」所打造，董事長吳賜陸強調：「因為懂蓋房子，才蓋好房子」，品牌首重結構體安全及建築責任，因此在整體建築規劃上也相當用心，不僅邀請豪宅品牌最愛的台灣頂尖結構技師陳村林大師打造，更禮聘雙建築師團隊並承襲信義區國際級豪宅「陶朱隱園」血統，以環保綠建築銅級標章規格，融合海天山林打造曲線外觀，絕對是1字頭房價中絕無僅有的珍稀大作。

如此講究的精品級建案，建材同樣絲毫不馬虎，像是因應基隆氣候，精選防潮建材，隔間牆採用通過SGS認證無毒環保安全隔熱磚，比市面隔間牆成本高30%；社區採用比利時專業REWAX自來水過濾系統，飲用水安心有保障；室內地磚選用義大利進口川普陶瓷地磚，配備電子鎖等，為建築導入科技。

▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

▲社區內開放空間共享，1樓就可看海。

台北雪梨灣地勢高而平坦，地理位置緊鄰當地知名大型社區建案「山海觀」，本案總面積高達3800坪的基地呈現漏斗形屬聚財的風水地理，面八斗子漁港，沿途皆為遼闊大海景，整個社區居高臨下、環山望海，光是在1樓社區庭園就可賞山海美景，而且基隆在地生活機能完善，瑞芳、十分寮瀑布、北海岸…景點不勝枚舉，平日通過62甲等交流道，通勤30分鐘進台北城工作、周末可省去假日塞在高速公路上的時間，留在基隆遊山玩水才是真正快意的樂活人生。

▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

▲▼由於基地大、戶數多，公共設施規畫更加完善。

▲▼台北雪梨灣建案資料。（圖／業者提供）

社區主打飯店度假宅，一共5幢10棟總戶數474戶＋1店面，全齡化社區提供1~4房、分為18~63坪且房型多元滿足購屋族需求，每坪開價18~25萬。全社區綠覆率高達70%，社區內栽種的樹木種類多元，入住後可依四季變化欣賞各種中庭美景。由於基地面積夠大、戶數多，台北雪梨灣公共設施完善，像是大器造景的藝術廊道、溫馨小包廂KTV室、歡樂運動Bar空間、室內外兒童專屬遊戲區、攀岩練習場、圖書館、烹飪教室等；而且停車場每層皆採獨立出入口，B3更挑高至2.7米，讓喜愛野外活動的露營車也能安心停車。

關鍵字：基隆台北雪梨灣總行營造六峰建設綠建築

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