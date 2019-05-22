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鬼城華麗轉身　三峽北大特區這條路轉手賺多賠少

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▲▼北大特區。（圖／東森房屋提供）

▲北大特區。（圖／東森房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

新北最強蛋白區三峽北大特區，環境清幽、生活機能佳，且採棋盤式街道規劃，以台北大學核心發展新興社區，頗受銀髮族及小家庭青睞，不僅如此，中古屋主轉手交易多賺錢，據實價登錄揭露「皇翔玉鼎」、「巴黎花都」、「台北大」等指標住宅大樓都多有轉手賺錢紀錄。

實價登錄揭露，「皇翔玉鼎」社區今年前3個月有3筆交易，屋主二次轉手最高賺313萬元，不僅如此，另外「巴黎花都」社區今年3月頂樓戶，屋主二次轉手同樣小賺了2萬元。雖說如此，標榜中大坪數的「台北大」頂樓戶，雖非目前市場熱銷中小坪數產品，屋主今年2月轉手交易，也只小賠60萬元，可見該區中古屋價格仍十分強勁。

▲▼北大特區。（圖／東森房屋提供）

▲北大特區。（圖／東森房屋提供）

東森房屋三峽北大店長林柔辰分析，北大特區以台北大學為核心，不僅周邊有恩主公醫院，且有龍埔國小、三峽國中、北大附中及台北大學等一條龍就學資源，房價相對市中心親民，吸引外地客入手自住，最近7、8年房價持續向上漲幅，早期進場的屋主轉手多賺錢。

林柔辰表示，北大特區每棟住宅行情或多或少會因建商品牌、景觀、路段及有無裝潢產生價格差異，有時就算是同棟建案，每戶也有2～4萬元差異，一般來說越早入場屋主，因當初取得成本低，絕大多數轉手都賺錢。

她強調，北大除了吸引銀髮族及換屋族會入駐外，再來爸媽也會為了孩子就學問題，於此處買2～3房型物件給孩子居住，再將其他房間再分租給其他學生，等孩子一畢業再轉手賣，將近9成比例都是賺錢。

▲▼北大特區指標建案交易。（圖／內政部實價登錄）

▲北大特區指標建案交易。（圖／內政部實價登錄）

關鍵字：北大特區房屋轉手東森房屋

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