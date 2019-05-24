ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

影／空空大師Sway挑戰快問快答　脫口「只有這裡可以買」

ETtoday房產雲

記者黃靖惠／綜合報導

屢屢針對實價登錄2.0修法、北市空屋、房屋稅制以及黑心建商開炮，房產名嘴Sway深入淺出觀點切中時弊，深獲年輕人喜愛，但也因為他不改大砲性格，更有批黑粉在網路論壇窮追猛打批評他是「空空大師」，為此他日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，並挑戰一口氣答完10道房市題，要大家更了解房市。

▲▼房產名嘴SWAY快問快答。（圖／記者呂佳賢攝）

▲房產名嘴Sway快問快答。（圖／記者呂佳賢攝）

10項快問快答

1.覺得自己算是市場「喊空」大師嗎？

並不是喊空，只是教大家喊空的方法。如何用負面表列先剃除不優良的物件，剩下就是大家可以買的，所以大家才會看到我一直喊空。

2.一共看了幾間才出手買到自己房子

我因為大學就讀相關科系，且畢業後做房地產相關工作，所以直到35歲買房前，至少看了超過10多年房子，累計至少逾千間以上。

3.網友總說sway教大家很多地方都不能買？

「網友說錯了！」，沒有一個地方是不能買的，大家要買都可以買，比如說，土石流地區只要你敢住，就可以買阿，所以不是說每個地方都不可以買，而是看個人，仍然建議太危險的地方就真的不要碰。

4.目前大台北還剩哪裡可以買？

不少人會問現在新莊可以買嗎？當然可以買，但現在買下去明年再賠一台賓士，所以當然可以買阿。

5.哪一區房價漲得最沒道理？

「全部」，十多年來薪水沒漲，房價對比薪水根本不成比例。

6.網友問sway說開價殺7折，但等了3年還沒買到房該怎麼辦？

更多網友開價打5折，也能成功買到房子，建議再多試試看。

7.未來3年的房價的是漲還是跌？

除了台南以外「當然是跌」。

8.無法忍受住在什麼地方？

有危險的房子，比如說海砂屋、壁癌屋、路衝、或者是棟距太近「無法在家脫衣服，或會被看一清二楚房子」。

9.北台7大劃區重劃區（林口A7、板橋江翠北、央北、土城暫緩重劃區、三重的二重疏洪道、新莊副都心、淡海新市鎮）哪裡最不能買？

在哪裡工作或是以家裡誰為核心，就需求去哪裡，比如說小孩在林口念書就去林口買房，或是在新莊工作就在新莊買房，所以並非重劃區不能買，而是說在哪工作、生活或者是以誰為主的就去住那裡，而非哪裡房價便宜就往哪住。

10.送給想買房的人一句話

多做功課。
 

關鍵字：Sway房市快問快答

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「高雄不能只有社會新聞」　區域建商開價自打8折衝買氣

「高雄不能只有社會新聞！」建商看好高雄後市，預備推案量創下歷史新高，京城集團指出，今年預備推出美術館特區110億元大案「美術皇居」等案，共計4個成屋案、3個預售案，總銷達300億元，號稱區域建商最大手筆。京城更透露：「區域外的買方，也持續增加當中，分別來自台北、屏東、香港等地。」也因此，建案預備展開全省銷售，不排除在台北市設置戶外POP，吸引北客南下。

13小時前

你值得享受更好的現在！令人怦然心動的水岸生活

蜜雪兒歐巴馬認為「成為(Becoming)之路沒有終點，是不斷前進、進化、蛻變的過程，才能在多重身分的轉換過程中，堅持做自己並成為理想的自己。」為了達成目標始終努力不懈的你，是否快要忘記生活的本質？其實所謂「夢想中的生活」應該由你自己去定義！

13小時前

想置產台中！他問「市區老屋」or「小郊區景觀宅」　過來人秒推A…原因曝光

買房是人生重大抉擇，從地點、價格、環境等條件，最好都細細考慮過後再做決定。一名網友在論壇上發問，會在有點郊區的地方買個景觀宅，還是在市區地段買個沒景觀的宅。話題引發網友熱論，「我會選離捷運站近的優先」、「樓層夠高就有景觀，所以優先選地點」、「如果有想搭捷運通勤，那選近一點的」。

14小時前

影／上架5天「被下架」　忠孝復興站旁國宅比限量球鞋還搶手

房地產的最重要的要素就是地段，只要地段好、環境優，市場上可說是搶屋者眾；位於忠孝復興捷運站旁的35年宅「正義東村」，創下上架5天就被買方「下架」，換算一坪成交80萬元，符合市場行情。東森房屋忠孝敦南店店東周榮義表示，該案周邊有4大都更案進行中，新屋、名宅行情動輒200萬元以上，「在這裡只要單價低於85萬元，幾乎都會有購屋者承接。」

15小時前

台中新設5火車站房市交易量增　房價「最貴」16萬

在鐵路高架捷運化之後，將原有的鐵路空間做為商場、綠廊及停車場等多目標使用，並縫合東西側的交通網絡，有助於當地房市成長。而新設的車站中，以位於精華地段的五權車站周邊交易量最為突出、近1年成交536件，價格則是由捷運鐵路雙軌共構的松竹車站略勝一籌、每坪16.1萬元。

15小時前

影／空空大師Sway挑戰快問快答　脫口「只有這裡可以買」

屢屢針對實價登錄2.0修法、北市空屋、房屋稅制以及黑心建商開炮，房產名嘴Sway深入淺出觀點切中時弊，深獲年輕人喜愛，但也因為他不改大砲性格，更有批黑粉在網路論壇窮追猛打批評他是「空空大師」，為此他日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，並挑戰一口氣快問快答10道網友提問，要大家更了解房市。

16小時前

仲介營收穩定　信義今年配發現金股利1.3元

信義房屋今日舉辦股東會，每股配發現金股利1.3元，以近1年收盤價計算、現金殖利率達4%。信義房屋去年合併營收為129億元、稅後淨利15億元，每股盈餘(EPS)2.04元。

18小時前

磐鈺建設打造3600坪森林建築　公益商圈出現綠色奇蹟

台中市公益商圈出現了一座26樓高的森林建築，外觀可見142座種滿大樹的序列不連續跳島陽台、19座巨型懸浮空中花園。原來是台灣第一座100%由新加坡WOHA建築事務所設計的高層作品「磐鈺雲華」，打開了公益路視野。

19小時前

低總價房誘人　網友拆算單價卻發現藏玄機

同個社區的房子為何買得比別人貴？有名網友質疑，同樣條件的房屋，但小坪數對比中坪數的價格竟會「比較貴」，懷疑是仲介拿來欺騙消費者的話術，房仲業者解釋，業界常將房屋總價換算成單價，可分析同一區域、不同產品，綜合面向的方式，但民眾買房，事實上仍在於總價，是否負擔得起，與單價的關係反而不大。

20小時前

跨市區處女作獲好評　茂美洋建設機構推有氧運動複合宅銷售成績亮眼

海線經營30年好評不斷的茂美洋建設，首跨市區試水溫推出同名建案「大里茂美洋」，在仁化工業區旁近2千坪基地，主打社區大樓、透天宅複合式有氧運動宅，在下大里地區極具吸引力。進場1年多已銷售8成，值得首購族及新婚小家庭參考。

21小時前

讀者迴響

熱門新聞

選市區老屋or小郊區景觀宅　過..

房市大砲挑戰快問快答　Sway..

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩..

新店廢棄5年大樓　里長透露蓋不..

年收200萬　他信義區看房崩潰..

蘭州斯文里都更案終動土！　住戶..

江子翠站6分鐘　777萬入主飯..

低總價作祟　網友拆算單價卻發現..

預售屋一簽每月直逼0存款！網卻..

9萬元買0.24坪公寓　業者：..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

京城美術館新案　潛銷讓利打8折

入住水岸機能宅　相信自己一次！

忠孝復興站旁國宅　上架5天就..

台中新設5火車站吸睛　房價「最..

房市大砲挑戰快問快答　Sway..

仲介營收穩定　信義今年配發現金..

公益商圈出現綠色奇蹟？

低總價作祟　網友拆算單價卻發現..

茂美洋推有氧運動宅銷售亮眼

校園首排「玉子園」低自備28萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366