影／空空大師Sway挑戰快問快答　脫口「只有這裡可以買」

記者黃靖惠／綜合報導

屢屢針對實價登錄2.0修法、北市空屋、房屋稅制以及黑心建商開炮，房產名嘴Sway深入淺出觀點切中時弊，深獲年輕人喜愛，但也因為他不改大砲性格，更有批黑粉在網路論壇窮追猛打批評他是「空空大師」，為此他日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，並挑戰一口氣答完10道房市題，要大家更了解房市。

▲房產名嘴Sway快問快答。（圖／記者呂佳賢攝）



10項快問快答

1.覺得自己算是市場「喊空」大師嗎？

並不是喊空，只是教大家喊空的方法。如何用負面表列先剃除不優良的物件，剩下就是大家可以買的，所以大家才會看到我一直喊空。

2.一共看了幾間才出手買到自己房子

我因為大學就讀相關科系，且畢業後做房地產相關工作，所以直到35歲買房前，至少看了超過10多年房子，累計至少逾千間以上。

3.網友總說sway教大家很多地方都不能買？

「網友說錯了！」，沒有一個地方是不能買的，大家要買都可以買，比如說，土石流地區只要你敢住，就可以買阿，所以不是說每個地方都不可以買，而是看個人，仍然建議太危險的地方就真的不要碰。

4.目前大台北還剩哪裡可以買？

不少人會問現在新莊可以買嗎？當然可以買，但現在買下去明年再賠一台賓士，所以當然可以買阿。

5.哪一區房價漲得最沒道理？

「全部」，十多年來薪水沒漲，房價對比薪水根本不成比例。

6.網友問sway說開價殺7折，但等了3年還沒買到房該怎麼辦？

更多網友開價打5折，也能成功買到房子，建議再多試試看。

7.未來3年的房價的是漲還是跌？

除了台南以外「當然是跌」。

8.無法忍受住在什麼地方？

有危險的房子，比如說海砂屋、壁癌屋、路衝、或者是棟距太近「無法在家脫衣服，或會被看一清二楚房子」。

9.北台7大劃區重劃區（林口A7、板橋江翠北、央北、土城暫緩重劃區、三重的二重疏洪道、新莊副都心、淡海新市鎮）哪裡最不能買？

在哪裡工作或是以家裡誰為核心，就需求去哪裡，比如說小孩在林口念書就去林口買房，或是在新莊工作就在新莊買房，所以並非重劃區不能買，而是說在哪工作、生活或者是以誰為主的就去住那裡，而非哪裡房價便宜就往哪住。

10.送給想買房的人一句話

多做功課。

