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「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機

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▲▼ 「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機。（圖／業者提供）

▲「富御捷境」緊鄰萬坪文青國民中小學校園預定地。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

古有孟母三遷為孩子從小打造優質學習環境，身在資訊發達的現代，更要把握教育動態，為孩子贏得先機，與國際人才為鄰！位於林口A7重劃區正核心的「富御捷境」，緊鄰萬坪文青國民中小學校園預定地，未來子女就學免接送，就能享受新學校一流的教學資源及硬體設備，讓家中寶貝享有國際級教育規劃，贏在起跑點。

▲▼小學生,兒童教育。（圖／pakutaso.com）

▲把握教育動態，為孩子贏得先機。（示意圖／取自pakutaso.com）

機場捷運A7體育大學站座落於集結產業、交通的林口國際未來城，南來北往四通八達，吸引眾多年輕夫妻移居，受到愈來愈多重視教育、極具國際觀的小家庭逐漸遷入影響，讓大林口地區的學校更強調重點發展。像是位於文樂路上，預計民國111年8月招生的文青國民中小學將著重雙語教育及音樂班，更同步與體育大學、長庚大學、銘傳大學等鄰近院校合作，結合大學教學資源推動生態與資訊教育，勢必成為當地家長趨之若鶩的優質明星學校。

▲▼ 「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機。（圖／業者提供）

隨著大台北地區的發展與便利的捷運密不可分，鄰近捷運已成為北台灣購屋指標，然而從「富御捷境」搭乘機場捷運，約22分鐘即可抵達多鐵共構的台北車站，輕鬆串連台鐵、高鐵、多線捷運。習慣開車的人也可利用中山高連結64、65快速道路，快速進入雙北熱區，若需出國洽公或旅遊，也只要26分鐘即可抵達國際機場A12第一航廈站，輕鬆與世界接軌。

▲▼ 「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機。（圖／業者提供）

大林口地區隨著都市計劃緊鑼密鼓開跑，已然蛻變為生活機能欣欣向榮的未來城，像是近期備受關注的中華郵政物流園區動工，將引進百貨公司、電影院、商場等商務娛樂區，更設置超過4,000坪郵政形象公園，為週邊環境休憩功能大加分；同時可共享機捷A9鄰口站的三井Outlet、環球購物中心及A8長庚醫院站，滿足日常採買等生活機能。而在「富御捷境」所在的A7站週邊就有超過20萬坪的體育大學校園，泳池、籃球場、羽球館等豐富設施滿足休閒運動所需。

▲▼ 「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機。（圖／業者提供）

富御捷境強調具未來性的智慧生活，因此在自家社區公設規劃了禮賓大廳、咖啡館輕食圖書館、瑜伽教室等，建材方面也十分細膩，擁有TOTO衛浴、銀立淨乳膠漆、社區PM2.5感知器、無鉛不銹鋼水龍頭確保用水安心，同時守護家中寶貝健康；更有E-HOME智慧家庭系統，未來即使家人出門在外，也能透過手機APP了解家中狀況，將生活結合科技智慧走在最前線，堅守全家人安心樂居的幸福堡壘。

關鍵字：A7新林口體育大學機場捷運富御捷境

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