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大台北2字頭重現江湖 買房圓夢價輕鬆

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▲台北車站。（圖／ETtoday資料照）

▲台北車站。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

地產專家建言，許多建案建照、使照取得時間難掌握，加上2018房市下半年推案量不如預期，待售量體多競爭激烈，賣方持續祭出讓利手段，有意購屋的民眾可把握良機進場多看多比較。大台北適合首購選購的淡水、迴龍、Ａ7重劃區，因幅員廣大、人口數多，建案銷售競爭激烈，市場上更出現絕版2字頭房價，促銷戰起，準客戶宜把握此刻進場，認真比價的民眾，甚至有機會找到稀有2字頭產品。

首購跟政府腳步走，建設發展從未停過的淡水，淡水之首紅樹林，距離台北市一橋之隔，論房價、地段、景觀，紅樹林最受首購、置產、換屋客青睞，紅樹林背倚大屯山，前望觀音山與淡水河出海口，生活氛圍極為舒適，頗有國際海灣度假城市的意象，加上離台北市近，房價與台北市相比房價很親民。

▲紅樹林捷運站。（圖／ETtoday資料照）

▲紅樹林捷運站。（圖／ETtoday資料照）

交通通勤很便利，捷運紅樹林站搭乘信義線直達台北市，不用10分鐘抵達台北市線上各捷運站，串連士林、台北車站、信義區，亦可轉乘前往雙北其他城市，紅樹林捷運站銜接淡海輕軌捷運站第一階段的站體外觀已下架，最快2018年12月試營運。

紅樹林傳出熱賣的「布拉諾花園」基地面積約1596坪，社區規劃23~46坪、2~3房產品，公設豐富，步行5～10分鐘可享受商圈學區機能，散步280米到紅樹林捷運站，推出總價698萬起、2房含車位產品，是本案熱銷至今的原因。

另外，迴龍介於新莊、樹林、龜山三行政區的交界處，位於捷運新莊線上，共享迴龍、鴻金寶雙商圈，未來有萬大線2期、桃園棕線等捷運規劃，今年底萬壽路一段將推出2大預售案「昇樺喜閱」「DODO HOUSE」，而「昇樺喜閱」規劃25~35坪，每坪開價29~30萬元，主打總價850~1200萬元買2~3房，距離捷運迴龍站900公尺，為讓首購買得起，推出訂簽38萬元優惠促銷專案。此外，位於萬壽路一段422巷的「DODO HOUSE」，規劃19、24、34坪2~3房，強調29.8%低公設比以及建材用料品質，主打北市規格、在地價格，預計在今年底公開，也是買氣強強滾。

▲A7捷運站。（圖／ETtoday資料照）

▲A7捷運站。（圖／ETtoday資料照）

A7重劃區目前單價依舊落在2字頭，最強優勢擁有機場捷運線交通利多，以大台北捷運沿線各區域房價來看，以台北車站為中心點向外延伸40分鐘以內車程區域中，A7站房價最親民，加上華亞、樂善雙科技園區以及中華郵政物流園區龐大就業人口支撐，產業、交通、價親民加持下，A7重劃區供給量瞬間大爆發，近距離A7站的「鴻築金捷市」，訴求低自備優付方案，一共推出2期，A7重劃區唯一文教區推案「富御捷境」，因緊鄰優質學區大環境好，受到重視孩子教育的北客青睞。

關鍵字：房產2字頭房價A7重劃區紅樹林

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