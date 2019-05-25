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抽房子是真的！　新北人口達標　抽出457萬套房

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▲▼海洋都心與周邊商場。（圖／宏盛建設提供）

▲海洋都心與周邊商場。（圖／宏盛建設提供）

詹宜軒／台北報導

這次不是詐騙！由新北市政府舉辦的「設籍新北‧400 萬人口抽獎活動」 ，今日正式抽出最大獎—「海洋都心」17坪套房1間，該物件總價約457萬元。新北市長侯友宜指出，新北市人口在今年正式突破400萬人，不僅人口數足以與幾個國際大城市相當，生活水平也逐漸提升。宏盛建設董事長林新欽則表示，「『海洋都心』訴求自住剛性需求，以年輕世代為主要客層，也恰好呼應市府吸引青年朋友，來到新北安居樂業、落地生根的政策。」

新北市人口在今年4月27日正式突破400萬大關，人口數與澳洲墨爾本、美國洛杉磯並駕齊驅，對此，市府更舉辦「設籍新北‧400 萬人口抽獎活動」 ，其中，最大獎即抽出淡海新市鎮建案「海洋都心」，價值457萬元的17坪套房1間，最後由住在深坑的民眾獲獎。

林新欽說，「海洋都心」訴求自住剛性需求，以年輕世代為主要客層，積極形塑淡海全新的生活樣貌，恰好呼應市府吸引青年朋友，來到新北安居樂業、落地生根的政策。而隨著淡海輕軌捷運通車、淡海美麗新影城及商場正式營運，交通建設與商業機能到位，也成為吸引民眾，到淡海新市鎮居住的關鍵因素，整體來看，「海洋都心」近來賞屋人數、成交量，都較去年同期，顯著增加2~3 成。

林新欽透露，目前淡海新市鎮第一間風格飯店正籌備中，總樓地板面積逾萬坪，結合現有的美麗新廣場，加上「海洋都心」自有商店街，增添生活機能，「相信在人口陸續入住後，將刺激消費力，加速區域發展。」

▼淡海新市鎮籌備中的飯店。（圖／宏盛建設提供）

▲▼淡海新市鎮籌備中的飯店。（圖／宏盛建設提供）

關鍵字：新北市侯友宜人口海洋都心宏盛林新欽

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