影／房市暫脫加護病房　欣陸積極佈局營建、環工事業

詹宜軒／台北報導

受惠於包括大陸工程、大陸建設及欣達環工等各事業體毛利率的增長，欣陸投控2018年整體表現，較前年呈現倍數成長。其中，大陸工程截至2019年Q1，待建工程量體達到670億元，創下歷史新高；大陸建設市場銷售金額，較前年成長25%，更陸續佈局高雄、舊金山及馬來西亞等新市場。欣達環工專注於水務事業，也陸續評估佈局其他環境工程領域中。

▲大陸建設豪宅代表作琢白。（圖／記者邱顯燁攝）

大陸工程執行長Mr. Simon Buttery指出，大陸工程去年獲得桃園捷運綠線GC01標案，全年合計獲取合約金額達230億元以上，而截至今年Q1，公司在手待建工程金額為670億元，創下歷史新高。

大陸建設2018年台灣市場銷售金額為53億元，較2017年成長25%。大陸建設董事長張良吉指出，去年簽訂台中大坑合建契約，「該社區若開發成功，其規模將相當於台北的『青山鎮』。」此外，大陸建設於馬來西亞正進行飯店開發，加上台北的「琢豐」，及籌備中與日本大和房屋合資，將在高雄推出的住商大樓案，張良吉說：「在在顯示，我們將專注於複合式住商大樓的開發，同時陸續找尋更大的土地，可以開發包括零售、娛樂、辦公甚至全齡住宅混和開發的規格。我認為，身為一家建設公司，應該要放大自己的眼光，不應僅專注於某一種產品。」

張良吉透露，目前大陸建設可售推案金額、含餘屋，共計250億元，「當然不求它在今年全部去化，可以是循序漸進的。但我們對市況保持樂觀，以新莊『謙量』來看，它去年只賣4戶，但今年不到半年時間，就已去化7戶，今年更可望完銷。」

欣達環工總經理周黎明認為，公司目前專注於汙水處理、及再生水處理等水務相關業務，未來也將評估進軍生質能市場，或是與技術合作夥伴，共同開發焚化廠相關事業。