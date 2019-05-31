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孩子的成長不能等！區域內擁有四座主題公園和大自然當鄰居　寶貝笑開懷

ETtoday房產雲

▲▼孩子快樂成長。（圖／pakutaso.com）

▲孩子的成長只有一次，為心愛的寶貝打造一個充滿愛與歡樂的童年時光。（圖來源／pakutaso.com，下同）

房產中心／綜合報導

世界上，最無私的情感非父母的愛莫屬，一路悉心呵護孩子成長，希望他們永遠幸福快樂。然而許多人一生不斷找尋追求，只為讓家中寶貝過更好的生活，卻忽略了孩子的成長只有一次，不該一昧送安親班減少與孩子互動的時光，而忽略對孩子的陪伴才是成長過程中最重要的一環。遠雄左岸用心打造愜意悠活的水岸家居日常，讓每位爸媽週末下樓就能陪寶貝享受陽光水岸、綠園廊道。這一次，為孩子選房子，打造一個充滿愛與歡樂的童年時光。

▲▼孩子快樂成長。（圖／pakutaso.com）

自然環境就是最珍貴的學習資源，對孩子而言，生活也是一所學校，一草一木與家人的互動都是可以研究探索的對象。透過週末假日親自陪伴孩子在遼闊的水岸感受大自然的優美、欣賞水光的流動、漫遊生態步道深呼吸…親近自然生活給他們自由成長的空間，不只培養孩子對於外界的領受力，無形中累積的珍貴回憶更是無價。

遠雄左岸

在眾多都市發展興盛的大城市中，因開發腹地趨近飽和，能親近大自然、享受水岸遼闊視野的花園景觀宅物件皆相當稀少，遠雄左岸具備成熟的區域總體營造實力，區域內水岸宅面向千呎河景享永久景觀棟距、花園宅3房則享有優質三面採光優勢，遠眺有多層次水景與花園綠地，是真正的休憩安心之所。

遠雄左岸

▲遠雄左岸精心打造的水岸花園宅系列，視野盡享綠園美景。（圖／業者提供，下同）

中和的遠雄左岸精心打造水岸花園宅系列，除了多層次美景，還兼具生活機能、便利交通，始終是許多小家庭的幸福首選。像是簡潔明亮宛「遠雄和光」，享有三面臨路大坪數基地、日式主題花園；讓全家人安心住的美式風格水岸宅「遠雄悅河」，具備航太級制震系統，擁水岸第一排的優美景觀；花園地標建築的遠雄CASA享公園首排、雙公園環繞及500多坪經典義式空中庭園，讓孩子在充滿綠意的花園城堡中自由跑跳、快樂成長。

日常生活需求方面，無論赴美式大賣場或量販店採購生活用品皆在咫尺，隨著環狀線即將通車，未來步行或騎Ubike即可抵達雙捷運中原站、橋和站，搭乘捷運，與台北市也僅一橋之隔，距離板橋核心商圈也僅15分鐘內車程，南來北往四通八達，省下來的通勤時間用來陪陪家人建立親密情感，把時間花在更值得的事物。

遠雄左岸

（圖／業者提供，下同）

左岸（圖／遠雄提供）

▲遠雄左岸於5/25舉辦「左岸一家親、千人心連心」辦桌饗宴，超過千位遠雄左岸社區住戶共襄盛舉。（圖／業者提供，下同）

再多的好，比不上孩子喜歡最重要！6/1-6/9起，連續2個週末在遠雄左岸風公園熱鬧舉辦「WOW左岸玩很大 夢想樂活節」，現場有各式各樣適合大人小孩同樂的豐富設施與活動，舉凡：好玩的攀岩挑戰、消暑氣的滑水道體驗、動物樂園跳跳床、3D地景攀岩拍照區等，玩累了，還可免費享用美味的霜淇淋、爆米花，夢想舞台上也有泡泡樂、亂打秀等精彩的表演，6/9還特別盛大舉辦遠雄左岸紅鼻子公益路跑活動，現場設有公益攤位，就是要大人小孩手牽手一同暢遊，見證水岸花園宅的愛與活力。

WOW 左岸玩很大夢想樂活節
活動時間：2019/6/1、6/2、6/8、6/9連續兩個週末
活動時間：11:00~17:00
活動地點：中和遠雄左岸風公園
活動連結：event.farglory-realty.com.tw
認識遠雄左岸：http://bit.ly/2Vsruz4
認識遠雄錸儷: http://bit.ly/2WtpB9H

左岸（圖／遠雄提供）

關鍵字：遠雄左岸中和水岸遠雄

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