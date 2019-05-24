ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

你值得享受更好的現在！令人怦然心動的水岸生活

ETtoday房產雲

 ▲影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▲▼中和遠雄左岸。（圖／翻攝自影片）

▲中和左岸盡享綠意水岸視野，讓人在忙碌中也能活出Work-Life balance的理想生活節奏。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

蜜雪兒歐巴馬認為「成為(Becoming)之路沒有終點，是不斷前進、進化、蛻變的過程，才能在多重身分的轉換過程中，堅持做自己並成為理想的自己。」為了達成目標始終努力不懈的你，是否快要忘記生活的本質？其實所謂「夢想中的生活」應該由你自己去定義！每天為了工作而忙碌，讓自己活出Work-Life balance就是送給自己最好的犒賞，而「家」更是多數人回歸自我本質、平衡生活的基地。

▲▼中和遠雄左岸。（圖／翻攝自影片）

▲相信自己的眼光，入手水岸機能宅作為夢想的里程碑。

透過自然環境的洗禮最能讓人放下緊繃的情緒，只是隨著都市發展趨於飽和，想在大都會中坐享水岸綠意與自然相親，又能兼顧工作與家庭的的樂活住宅，物件相對稀有珍貴，像是倫敦泰晤士河、紐約哈德遜河等都是讓全球層峰人士競相追逐收藏的水岸景觀宅，如今這樣讓世界名流都趨之若鶩的美好生活方式，在遠雄左岸已然成形。

▲▼中和遠雄左岸。（圖／翻攝自影片）

▲遠雄左岸離塵不離城，適合幸福小家庭兼顧工作與生活。

無論你是崇尚自由的一人、幸福甜蜜雙人或三人幸福小家庭，想兼顧工作與生活，住在離塵不離塵的水岸機能宅，勢必要具備生活機能、便捷交通，相信位於中和的遠雄左岸會是比較符合理想值的優質選擇。像是小坪數也可享有三面臨路大坪數基地、主題花園的「遠雄和光」，簡潔明亮宛如住在當代藝術館；坐享水岸第一排的美式小豪宅「遠雄悅河」，；壯闊地標建築的「遠雄CASA」，享公園首排、雙公園環繞及500多坪經典義式空中庭園。

這些超越經典的水岸捷運花園宅，與台北市僅一橋之隔、距離中和、板橋核心商圈也只要10分鐘車程，享受大台北生活圈的優質機能，鄰近就有美式大賣場方便採買，同時有即將完工的三環三線捷運系統，大幅縮短返家路程，快速卸下每天繁忙的工作及情緒。

更棒的是，回家後坐在家中客廳可享綠樹景觀、河濱步道的遼闊視野，休假時下樓就能慢跑、騎腳踏車、享受社區完善的公共設施，平日努力工作、假日放鬆休息，讓回家就像渡假，誰也不能干涉你的私人時光，就是犒賞自己最完美的禮物。

▲▼中和遠雄左岸。（圖／業者提供）

▲WOW左岸玩很大夢想樂活節於6月登場。（圖／業者提供，下同）

在遠雄左岸築起專屬自己的幸福家庭，作為大幅邁向理想生活的里程碑。6月連續2個週末「WOW遠雄左岸玩很大夢想樂活節」在中和左岸風公園熱鬧登場，現場有好玩的攀岩挑戰、滑水道體驗、動物樂園跳跳床、3D地景攀岩拍照區等活動，還有美味的霜淇淋、爆米花等美食，夢想舞台上也有泡泡樂、亂打秀等精彩的表演，6/9當天更有遠雄左岸紅鼻子公益路跑活動及婦幼公益攤位，精彩豐富的活動適合帶著家人、孩子等家庭成員一同參與。

▲▼中和遠雄左岸。（圖／業者提供）

WOW 左岸玩很大夢想樂活節
活動時間：2019/6/1、6/2、6/8、6/9連續兩個週末
活動時間：11:00~17:00
活動地點：中和遠雄左岸風公園
活動連結：event.farglory-realty.com.tw
認識遠雄左岸：http://bit.ly/2Vsruz4

關鍵字：中和水岸機能宅遠雄左岸遠雄

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3911

新北小宅春節熱賣5.5億元　副都心、中和爆買氣

春節期間各建案紛紛傳出熱銷消息，遠雄（5522）發布最新銷況指出，新北部分新莊副都心、中和左岸區域，春節期間分別達到4.3億以及4.7億元高達9億元的成交量。遠雄表示，副都心建設到位，讓當地房市熱度提..

2月21日 17:04

//cdn2.ettoday.net/images/3908

遠雄4豪宅買氣熱　春節總銷6.4億開紅盤！

遠雄（5522）20日發布最新規劃與推案，遠雄表示，今（108）年預計推出317億總銷案量，同時因應春節銷售業績，也將持續力推遠雄四大豪宅。遠雄房地產張麗蓉表示，春節期間統計所又住宅幾乎每日都有賣出4..

2月20日 16:32

「高雄不能只有社會新聞」　區域建商開價自打8折衝買氣

「高雄不能只有社會新聞！」建商看好高雄後市，預備推案量創下歷史新高，京城集團指出，今年預備推出美術館特區110億元大案「美術皇居」等案，共計4個成屋案、3個預售案，總銷達300億元，號稱區域建商最大手筆。京城更透露：「區域外的買方，也持續增加當中，分別來自台北、屏東、香港等地。」也因此，建案預備展開全省銷售，不排除在台北市設置戶外POP，吸引北客南下。

13小時前

你值得享受更好的現在！令人怦然心動的水岸生活

蜜雪兒歐巴馬認為「成為(Becoming)之路沒有終點，是不斷前進、進化、蛻變的過程，才能在多重身分的轉換過程中，堅持做自己並成為理想的自己。」為了達成目標始終努力不懈的你，是否快要忘記生活的本質？其實所謂「夢想中的生活」應該由你自己去定義！

13小時前

想置產台中！他問「市區老屋」or「小郊區景觀宅」　過來人秒推A…原因曝光

買房是人生重大抉擇，從地點、價格、環境等條件，最好都細細考慮過後再做決定。一名網友在論壇上發問，會在有點郊區的地方買個景觀宅，還是在市區地段買個沒景觀的宅。話題引發網友熱論，「我會選離捷運站近的優先」、「樓層夠高就有景觀，所以優先選地點」、「如果有想搭捷運通勤，那選近一點的」。

13小時前

影／上架5天「被下架」　忠孝復興站旁國宅比限量球鞋還搶手

房地產的最重要的要素就是地段，只要地段好、環境優，市場上可說是搶屋者眾；位於忠孝復興捷運站旁的35年宅「正義東村」，創下上架5天就被買方「下架」，換算一坪成交80萬元，符合市場行情。東森房屋忠孝敦南店店東周榮義表示，該案周邊有4大都更案進行中，新屋、名宅行情動輒200萬元以上，「在這裡只要單價低於85萬元，幾乎都會有購屋者承接。」

15小時前

台中新設5火車站房市交易量增　房價「最貴」16萬

在鐵路高架捷運化之後，將原有的鐵路空間做為商場、綠廊及停車場等多目標使用，並縫合東西側的交通網絡，有助於當地房市成長。而新設的車站中，以位於精華地段的五權車站周邊交易量最為突出、近1年成交536件，價格則是由捷運鐵路雙軌共構的松竹車站略勝一籌、每坪16.1萬元。

15小時前

影／空空大師Sway挑戰快問快答　脫口「只有這裡可以買」

屢屢針對實價登錄2.0修法、北市空屋、房屋稅制以及黑心建商開炮，房產名嘴Sway深入淺出觀點切中時弊，深獲年輕人喜愛，但也因為他不改大砲性格，更有批黑粉在網路論壇窮追猛打批評他是「空空大師」，為此他日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，並挑戰一口氣快問快答10道網友提問，要大家更了解房市。

16小時前

仲介營收穩定　信義今年配發現金股利1.3元

信義房屋今日舉辦股東會，每股配發現金股利1.3元，以近1年收盤價計算、現金殖利率達4%。信義房屋去年合併營收為129億元、稅後淨利15億元，每股盈餘(EPS)2.04元。

18小時前

磐鈺建設打造3600坪森林建築　公益商圈出現綠色奇蹟

台中市公益商圈出現了一座26樓高的森林建築，外觀可見142座種滿大樹的序列不連續跳島陽台、19座巨型懸浮空中花園。原來是台灣第一座100%由新加坡WOHA建築事務所設計的高層作品「磐鈺雲華」，打開了公益路視野。

19小時前

讀者迴響

熱門新聞

選市區老屋or小郊區景觀宅　過..

房市大砲挑戰快問快答　Sway..

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩..

新店廢棄5年大樓　里長透露蓋不..

年收200萬　他信義區看房崩潰..

蘭州斯文里都更案終動土！　住戶..

江子翠站6分鐘　777萬入主飯..

低總價作祟　網友拆算單價卻發現..

預售屋一簽每月直逼0存款！網卻..

9萬元買0.24坪公寓　業者：..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

京城美術館新案　潛銷讓利打8折

入住水岸機能宅　相信自己一次！

忠孝復興站旁國宅　上架5天就..

台中新設5火車站吸睛　房價「最..

房市大砲挑戰快問快答　Sway..

仲介營收穩定　信義今年配發現金..

公益商圈出現綠色奇蹟？

低總價作祟　網友拆算單價卻發現..

茂美洋推有氧運動宅銷售亮眼

校園首排「玉子園」低自備28萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366