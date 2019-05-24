你值得享受更好的現在！令人怦然心動的水岸生活

▲影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

▲中和左岸盡享綠意水岸視野，讓人在忙碌中也能活出Work-Life balance的理想生活節奏。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

蜜雪兒歐巴馬認為「成為(Becoming)之路沒有終點，是不斷前進、進化、蛻變的過程，才能在多重身分的轉換過程中，堅持做自己並成為理想的自己。」為了達成目標始終努力不懈的你，是否快要忘記生活的本質？其實所謂「夢想中的生活」應該由你自己去定義！每天為了工作而忙碌，讓自己活出Work-Life balance就是送給自己最好的犒賞，而「家」更是多數人回歸自我本質、平衡生活的基地。

▲相信自己的眼光，入手水岸機能宅作為夢想的里程碑。



透過自然環境的洗禮最能讓人放下緊繃的情緒，只是隨著都市發展趨於飽和，想在大都會中坐享水岸綠意與自然相親，又能兼顧工作與家庭的的樂活住宅，物件相對稀有珍貴，像是倫敦泰晤士河、紐約哈德遜河等都是讓全球層峰人士競相追逐收藏的水岸景觀宅，如今這樣讓世界名流都趨之若鶩的美好生活方式，在遠雄左岸已然成形。

▲遠雄左岸離塵不離城，適合幸福小家庭兼顧工作與生活。



無論你是崇尚自由的一人、幸福甜蜜雙人或三人幸福小家庭，想兼顧工作與生活，住在離塵不離塵的水岸機能宅，勢必要具備生活機能、便捷交通，相信位於中和的遠雄左岸會是比較符合理想值的優質選擇。像是小坪數也可享有三面臨路大坪數基地、主題花園的「遠雄和光」，簡潔明亮宛如住在當代藝術館；坐享水岸第一排的美式小豪宅「遠雄悅河」，；壯闊地標建築的「遠雄CASA」，享公園首排、雙公園環繞及500多坪經典義式空中庭園。

這些超越經典的水岸捷運花園宅，與台北市僅一橋之隔、距離中和、板橋核心商圈也只要10分鐘車程，享受大台北生活圈的優質機能，鄰近就有美式大賣場方便採買，同時有即將完工的三環三線捷運系統，大幅縮短返家路程，快速卸下每天繁忙的工作及情緒。

更棒的是，回家後坐在家中客廳可享綠樹景觀、河濱步道的遼闊視野，休假時下樓就能慢跑、騎腳踏車、享受社區完善的公共設施，平日努力工作、假日放鬆休息，讓回家就像渡假，誰也不能干涉你的私人時光，就是犒賞自己最完美的禮物。

▲WOW左岸玩很大夢想樂活節於6月登場。（圖／業者提供，下同）

在遠雄左岸築起專屬自己的幸福家庭，作為大幅邁向理想生活的里程碑。6月連續2個週末「WOW遠雄左岸玩很大夢想樂活節」在中和左岸風公園熱鬧登場，現場有好玩的攀岩挑戰、滑水道體驗、動物樂園跳跳床、3D地景攀岩拍照區等活動，還有美味的霜淇淋、爆米花等美食，夢想舞台上也有泡泡樂、亂打秀等精彩的表演，6/9當天更有遠雄左岸紅鼻子公益路跑活動及婦幼公益攤位，精彩豐富的活動適合帶著家人、孩子等家庭成員一同參與。

WOW 左岸玩很大夢想樂活節

活動時間：2019/6/1、6/2、6/8、6/9連續兩個週末

活動時間：11:00~17:00

活動地點：中和遠雄左岸風公園

活動連結：event.farglory-realty.com.tw

認識遠雄左岸：http://bit.ly/2Vsruz4