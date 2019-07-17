淋浴拉門3重點！玻璃強化加防爆！　裝修不出錯10妙招

【上周總回顧】爆評好文TOP10 aug-week2

本周TOP10的爆評好文，集結了上周最HITO的網路議題與精選個案，從風格闡述、收納密技、建材挑選與小坪數放大等等，絕對能滿足每個屋主的需求！到底是哪十種妙招？跟著小編一同來看看。

人氣NO.1 / 北歐日式就是愛米飛兔 童趣生活溫馨宅

▲進屋後即是寬闊地公共空間，不對襯分割的電視櫃是客廳主角，除兼具屋主期望的極大收納及展示櫃功能外，也將WIFI及音響線路相關器材等完美隱藏。

人氣NO.2 / 20坪北歐小宅 A.K.I. House

▲本案名稱A.K.I House，意指Accompany（陪伴）、Keep （保持）與Ideal （理想）。

人氣NO.3 / 配件收納大全：項鍊圍巾包包這樣收就對了！

▲無論男女都可能擁有許多配件，也因為配件大小不一難以收納，時常造成整理上的困難，其實只要好好分類，善用小物品的輔助，就可以輕鬆收納配件。

人氣NO.4 / 全能小宅設計 17坪擁抱舒適居家生活

▲拆除原本廚房隔牆，將傳統中島轉變成吧台餐桌，創造多元的機能空間，也玩出居家創意。

人氣NO.5 / 清新悠活 活潑北歐宅

▲設計師為屋主一家挑選了跳色的亮黃色作為主牆面，點亮整體空間的視覺，也為極簡北歐風格注入活力。

人氣NO.6 / 老屋微調放大術 28坪擁方正4房2廳

▲以藤色點綴沙發背牆，左右兩側使用文化石顯露粗獷氣息，形成對稱的設計語彙。

人氣NO.7 / 裝修預算不足怎麼辦？月付9千多讓你裝修一次就到位！

▲幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。

人氣NO.8 / 淋浴拉門3重點不可不知！玻璃強化加防爆才安心！

▲在選擇淋浴拉門時，最基本的是玻璃材質要選用比一般玻璃厚上3-5倍的強化玻璃為主，除了挑選專業、口碑良好的淋浴門品牌之外，玻璃部份可評估製造商及是否符合國家標準CNS審核製程，保障強化玻璃的品質。

人氣NO.9 /簡約美式鄉村 7.5坪灰藕色氣質小豪宅

▲走道左側則利用玻璃打造一間獨立更衣室，滿足女主人大量衣物與飾品的收納需求。

人氣NO.10/ 天光爛漫！五個妙點子實踐莊園大夢

▲以「當代時尚」與「Loft風情」兩個方向做為設計主軸，透過精準的空間分配、樓層定位、出色的異材質搭配技巧，成功打造一座「個性時尚」及「人文溫度」兼容並蓄的現代莊園。