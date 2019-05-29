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林志玲代言老牌婚紗店1樓店面掰　被逼「向上」求生

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▲▼藏愛1樓店面出租。（圖／記者詹宜軒攝）

▲藏愛婚紗1樓店面出租。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

曾經路過台北市信義路、安和路口的民眾，一定會被志玲姐姐穿上婚紗的那個巨幅廣告吸引，而志玲姐姐所代言的婚紗店「藏愛」所處的三角窗店面，近期卻掛上招租看板，該店默默隱身上2樓。據悉，「藏愛」矗立區段超過20年，除婚紗業隨著少子化，競爭趨於激烈，民眾消費模式的改變，及房東漲租等因素，才逼使老店「向上」求生。

記者實地走訪「藏愛」婚紗所處的信義、安和路口，不但距捷運信義安和站出口，步行僅需1分鐘，周圍還有曾位列10大名宅的「僑福花園廣場」，為區段加分，除「藏愛」外，像是藝人賈永婕經營的「C•H WEDDING」、造型師教母的「林莉婚紗」也都在附近。而「藏愛」最讓人印象深刻的，則曾是高掛名模林志玲的婚紗巨幅廣告，林志玲不但親自著婚紗拍照，更拉著哥哥林志鴻充當新郎模特兒，一同入鏡。

而自5月1日起，矗立信義、安和路口20餘年的「藏愛」三角窗店面，就悄悄掛上招租看板，開店則移往2樓繼續經營，房仲業者在自家官網開出招租需求，標註使用面積約109坪、每月租金32萬元，未來也歡迎餐飲業入駐。據周圍商仲業者透露，「區域店面行情，尤其三角窗店面，每月每坪約在4000~5000元間，過去歷經淡水信義線施工的黑暗期約10年，通車後房東略為調整租金，是蠻合理的。」

▼婚紗店被迫轉往信安國際大樓2樓經營。（圖／記者詹宜軒攝）

▲▼信安國際大樓。（圖／記者詹宜軒攝）

「藏愛」婚紗經理陳鴻祥則表示，「過去我們租賃的樓層就是1、2樓，現在就是整個遷到2樓。少子化、加上結婚人口減少，與自助婚紗個體戶如雨後春筍般冒出，整個產業受到衝擊。」陳鴻祥苦笑：「我們常說，從業人員都快比客人多了。」

陳鴻祥說，傳統包套式、一站式服務的婚紗店，經營成本不外乎店租、人事、禮服及其他配品的貨款、與雜項等，「在民眾講究高CP值的消費前提下，我們只能從店租、人事等面向去精簡。要退出佔據20多年的店面，我們也十分不捨，但這是求生必然的改變。」

陳鴻祥認為，傳統婚紗店，在個體戶的上沖下洗之下，僅存的業者，即具有相當競爭力，「像是我們擁有自己的工廠、設計師，訂製禮服，講究質感；另外也有自己的攝影基地，讓民眾拍出獨一無二的婚紗照。」記者提及是否因為房東漲租，才被迫放棄1樓門店，陳鴻祥語帶保留地說：「租金調整只是其中一環，消費習性的改變，也是主因。」

香港商匯泓不動產副總吳懿倫指出：「傳統婚紗街如中山北路、愛國東路一帶，業者退租的現象鮮明，而他們轉尋求的標的物，多已是2樓以上物件。一來房租較低，二來街邊廣告效益，已轉由網路去擴散。」非1樓不可的現象，已不復再見。

關鍵字：林志玲婚紗藏愛信義安和店面租金

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