50年老屋「天堂VS.地獄」　5坪絕美閨房開箱！網敲碗：北歐風超療癒

▲北歐風套房，彷彿住進文旅飯店！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

50年老屋大改造，簡直媲美飯店！一名女網友分享裝潢開箱文，5坪大小的房間可說是麻雀雖小五臟俱全，宛如住進精品豪宅，比對舊屋照片，讓網友也忍不住笑虧，如同置身天堂與地獄兩個世界，敲碗大喊「看了好療癒」。

一名女網友在《Dcard》曬出超美閨房，裝潢走北歐風格，雖然擺設簡單，卻有一股文旅飯店氣息，尤其調光簾有畫龍點睛的效果，舒服的陽光些微灑落，有股低調的奢華感，讓人回到家也能享受度假時光。

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▲舊屋曝光，讓網友嚇壞！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO興奮表示，家裡是40至50年的老房子，日前家人決定大改造，除了管線重拉，就連格局也請設計師重新規劃，也讓她終於擁有自己的房間。原PO透露，因從小與姊姊同住，沒有自己的私人空間，一直想要一個玻璃櫃擺放物品，如今裝潢大功告成，讓她趕緊PO出成品，「可以好好收藏我的專輯們」。

另外，調光簾下方有個休憩區，原PO說，一直以來希望房間有個放鬆的小天地，「擺擺可愛的抱枕，隨手拿本書坐在窗邊，真的很愜意」。相較舊屋的照片，磁磚牆配上粉色的油漆，以及泛黃的寢具，簡直是兩個世界，對此，原PO低調表示，整間房子改造、家具費用約花了250萬元。

▲原PO與姐姐同睡20年，終於有自己的私人空間了！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該開箱文掀起大批網友朝聖，紛紛流露出羨慕眼光回應「是不是！每天下班回家看到玩偶就是很療癒呀」、「喜歡這種風格，類似北歐風」、「完全就是夢寐以求的房間」、「新書桌也很喜歡，感覺很大、可以裝很多東西的樣子」、「改造前真的睡在那個床嗎…好可怕的感覺」、「每天下班回家看到玩偶就是很療癒呀」。

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