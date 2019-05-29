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大同區都更王：未來房市說不準、難以預期

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▲▼三豐建設董事長洪敏雄()。（圖／記者黃靖惠攝）

▲三豐建設董事長洪敏雄（右2）。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

三豐建設在大台北地區合建分屋，負責許多建案為合建方式，或是老舊社區都更，今天舉辦股東會被問及未來發展，董事長洪敏雄表示，目前內湖、松山及大同區都有開發整合完成個案，包括「長安西案」、「重慶北路三段案」預計今年底取得建照完工，另外「承德路案」是近年的開發重點，預計2020年第2季動工興建，再綜合其他開發案，應可獲得6年長期穩定獲益。

三豐建設（5514）今舉辦股東會，針對重慶北路3大都更案「三豐三匯」目前進度，據三豐營業報告書指出，「豐華匯」去年已完工，且取得使照陸續交屋中，並於今年第1季完成交屋，至於「問鼎匯」，則預計今年第2季交屋；「第一匯」工程進度結構體完成，預計明年度第1季完工交屋。

除此之外，目前在內湖、松山及大同區都有開發整合完成個案，包括「長安西案」、「重慶北路三段案」預計今年底取得建照完工，另外還有「承德路案」是近年的開發重點，有望於2020年第2季動工興建，另外綜合其他開發案，應可獲得6年長期穩定獲益。

洪敏雄表示，北市房價雖趨穩定，且不時會有豪宅成交消息，但是總體來說，國內受選舉紛擾、且有中美貿易等影響，房市交易仍處低迷，不過從雙北市各候選人政見，可知都更已成為最重要議題，再加上政府力推動危老條例，可見未來房市發展，重點在都更及危老整合開發，也正是公司主要核心業務。

至於未來半年雙北房市走向會如何？洪敏雄保守回應，未來的事情說不準，房市更難以預期。

另外針對「三豐三匯」目前進度，他則表示，目前這3處建案幾乎都賣完了，並沒有留下餘屋，而公司今年再將資產投入各地的開發案及合建案，不過今年完成整合案，仍多集中在大同區。

另外公司經營高層透露「承德路案」都更合建案，未來預期規劃3～4房型產品，2棟24樓住商混合大樓，預估總銷金額30億元左右，且朝向100％合建分回的目標前進。

關鍵字：三豐建設都更新建案股東會洪敏雄

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