信義計畫區頂級A貨人人搶　辦公室租金7年一坪漲500元

▲北市信義區頂級A辦供不應求，租金也屢刷新高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

北市信義區頂級A辦供不應求，租金也屢刷新高，且因南山廣場、國泰置地與101大樓高樓層租金陸續屢創單坪4000元以上的高價，也帶動周邊辦公室租金行情，其中新光信義金融大樓短短7年，單坪租金漲價578元且頻頻刷新紀錄，據醉心實價登錄揭露，新光信義金融大樓今年3月，19樓高樓層單坪租金3676元，創下近7年新高價格。

信義計畫區A辦空置率下降，加上南山廣場、國泰置地與101大樓租金屢屢刷新紀錄，單坪突破4000元，周邊A辦租金行情也跟著受影響，其中新光信義金融大樓實價租金行情，根據信義房屋不動產企研室統計，最近7年單坪租金漲578元，從2013年的3098元，一路上漲，今年已達3676元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新光信義金融大樓規劃五星級旅館與A 級辦公室的複合式開發經營模式，擁有高度便利性與維持純辦的安全管理，讓國外主管或客戶來台可就近提供商務住宅與俱樂部服務，不僅如此大樓也訴求 100%完全備援電力達 4 天，同時採 RFID無線射頻追蹤系統，公共區域內完全掌握外客行蹤。

曾敬德表示，據實價揭露新光信義金融大樓租金，從2013年緩步上漲，至 2019年最新每坪3676 元，可見信義計畫區這波租金漲勢仍在延續中。