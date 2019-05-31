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刷浴室退租「玻璃濺水漬」！跩房東扣2000元押金趕人　正妹泣：合理嗎

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▲▼租屋玻璃有水漬，房東扣2000元。（圖／翻攝爆怨公社）

▲玻璃有水漬，房東硬扣2000元當作清潔費。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名正妹抱怨，最近要將房子退租，事先已全面大清掃，「房間部分我打掃的很乾淨，浴室馬桶也跟全新的一樣」，殊不知房東卻嫌廁所玻璃有水漬，強行扣2000元押金，引發大批網友拳頭硬了，直呼要公開租屋地點！

「非常不合理！」一名女網友痛訴，在台中租6000元的套房，先前已繳交一筆12000的押金，最近租約滿期要準備搬家，認真清理一番要請房東確認屋況，怎料卻被扣2000元押金，原因是浴室乾濕分離上的玻璃有水漬，「要另請人來打掃這個玻璃要2000塊」。

平白無故被扣錢，原PO氣得找房東理論，無奈吵不贏對方，「他直接掏出10000（元）要趕我走」，更荒謬的是，原PO先儲值的電費還剩1112元，房東沒零錢，最後只還11000元，「完全沒有要給我12塊的意思…後來是我要硬他才到樓下拿20（元）給我」。

不甘被惡房東敲詐，原PO在臉書《爆怨公社》哀怨求問，「洗這一片玻璃需要到2000（元）嗎？」另外，她也公布浴室的照片，強調很用心打掃，「重點我馬桶超乾淨的 ，一點尿垢也沒有」。

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▲▼租屋玻璃有水漬，房東扣2000元。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友認為，房東蓄意坑錢！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章掀起熱議，網友也忿忿不平，紛紛要求公布房東資訊「吃人夠夠」、「兩千可以請人打掃至少60坪的房子了」、「用白醋加小蘇達就解決了」、「下次租屋先拍玻璃照片再去比對」、「看有沒什麼不合規定可以檢舉的…通通檢舉吧，滅火器第一」、「留下租屋證據，檢舉他稅務吧」、「他想被吉吧」、「根本故意刁難想A你錢，建議公布地址，讓大家參考參考」、「偷偷告訴我是那邊的出租房，我怕踩到雷」、「房東是髒X晶嗎」。對此原PO則笑虧是「公的髒叔精」。

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關鍵字：租屋房東水漬玻璃押金浴室

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