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5月房價觸底反彈　雙北靠自住客撐出交易量　

ETtoday房產雲

▲房市示意圖。（圖／記者葉佳華攝）

▲雙北5月首購、自住買盤出籠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

5月房市旺季，卻受中美貿易戰、股市價跌因素影響，導致全台交易量月減，其中雙北地區換屋市場買氣略微衰退，反靠著首購族群交易量撐場，對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年市場買氣仍比去年好，觀察平均成交單價都出現一波觸底反彈，顯示房市前景雖好，但是價格反彈造成買方抗性，進而影響房市的交易量。

根據信義房屋統計，今年5月前29天交易量月減12％，雖與去年同期相較之下年增8％，顯見今年買氣仍比去年旺，不過單月仍受中美貿易戰陷入僵局，與股市下跌等影響，讓單月交易量下滑。

曾敬德表示，5月房市通常較3、4月衰退一些，加上今年外在情勢變化較大，因此交易量出現下滑，但即使外在情勢有波動，市場仍以自用剛性需求及首購買盤最為穩定。

北市5月房市中端換屋市場買氣略見衰退，反觀首購市場買氣穩定，以總價700~1000萬元、與1000~1500萬元的交易量，都不減反增，總價2500~5000萬元總價帶，則呈現衰退，不過5千萬元以上的高端市場，交易量仍有所成長。

▼5月六都房屋交易量。（圖／翻攝自信義房屋）

▲▼5月六都房屋交易量。（圖／翻攝自信義房屋）

新北同樣總價700~1000萬的交易表現穩定，1000~1500萬元具備首購與換屋概念總價帶，交易量略微減少，反應新北市和台北市的成交結構相似，首購市場表現穩定。

另外，中南部交易量也都呈現月減但年增，反應5月整體市場從3、4月的高檔下滑，但仍今年市場買氣仍比去年好。曾敬德表示，觀察平均成交單價都出現一波觸底反彈，顯示房市前景雖好，但是價格反彈造成買方抗性，進而影響房市的交易量。

關鍵字：信義房屋5月交易量房市

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