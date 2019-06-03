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手機吃掉相機市場　北門相機街百步內3棟求招租

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▲▼北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

北市博愛路、漢口街一帶相機街，全盛時期高達50多間攝影器材相關產業，周邊透天店面一位難求，如今約百公尺街邊店鋪，竟然就有3間全棟招租的店面，不僅如此，更有不少商家轉型開商旅，不賣相機改搶觀光客住宿大餅。

北市博愛路、漢口街一帶相機街，位於北門商圈內，曾是全台照相器材最密集地段，全盛時期高達50多間相關產業群聚，隨著數位相機及智慧型手機普及化，少了追求高單價商品相機的客群，開始有店家陸續撤離、店面空置問題逐漸浮現。

記者實地走訪北市相機街，短短100公尺內，就有3間空置透天店面正在招租，與先前一店難求狀況大相逕庭，顯得十分落寞，甚至可見不少商家轉型開商旅，不賣相機、改搶觀光客住宿大餅。

▼北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

據《591房屋交易網》招租廣告顯示，北門商圈、鄰近相機街周邊招租多為整棟透天，其中一間3層樓整棟透天標榜「鄰近北車、北門、郵局博物館A級透天店面」，面積約52坪，開價月租8萬元，換算單坪租金約1538元。

另外，同樣位於相機街周邊某棟3層樓透天、三角窗店面，面積約121坪，開價月租45萬元，換算單坪價格約3719元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，相機街所在的博愛路、漢口街，恰巧位於北車、西門町中間區塊，雖然兩端人潮多但難接續到相機街上，除因銷售產品鎖定特定客群，再來產品單價也偏高，並非一般觀光團客會特地造訪區域，且隨著電商及攝影器材普及化，也讓相機街的重要性不如以往。

他表示，相機街夾在北車、西門町商圈中間，屬於房價、店租凹陷區，較難匯聚人潮、撐起店面行情，一旦消費人潮減少，很容易產生店家汰換。

▼北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼北市相機街透天店面近期屢屢招租。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：相機街北車北門博愛路招租

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